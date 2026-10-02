Dân quan tâm việc gì thì Chi bộ bàn việc đó

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2026 của Chi bộ thôn Ngọc Tân, xã Đoan Hùng.

Thôn Ngọc Tân hiện có 215 hộ với 827 nhân khẩu, trong đó trên 73% dân số là đồng bào dân tộc Cao Lan. Chi bộ thôn có 33 đảng viên, với 26 đồng chí là người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2026 của Chi bộ thôn Ngọc Tân, xã Đoan Hùng.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn Ngọc Tân đã phổ biến tình hình thời sự, quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của cấp trên; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 9 và thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã phân công cụ thể từng đồng chí phụ trách các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Xây dựng cánh đồng sản xuất tập trung, tuyến đường từ Quốc lộ 70 đi đình Ngọc Tân, tu bổ tôn tạo di tích đình Ngọc Tân...

Bên cạnh đó, Chi bộ chú trọng hỗ trợ đảng viên và Nhân dân tiếp cận công nghệ số, ứng dụng chuyển đổi số vào đời sống; tích cực phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh Lễ hội truyền thống đình Ngọc Tân vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đảng viên Chi bộ thôn Ngọc Tân tích cực đóng góp ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng và bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Cao Lan tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Chi bộ thôn Ngọc Tân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”.

Đồng chí đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn, dân chủ, sát thực tiễn của các đảng viên, tập trung tháo gỡ đúng và trúng những vấn đề thiết thân trong đời sống Nhân dân cũng như sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà động viên cấp ủy và tập thể Chi bộ thôn Ngọc Tân.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ thôn Ngọc Tân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thực chất, hiệu quả.

Trong sinh hoạt chi bộ, cần giảm thời lượng đọc văn bản, dành thời gian cho đảng viên thảo luận, tranh luận về những công việc cụ thể của thôn; chọn đúng các chủ đề trọng tâm Nhân dân đang quan tâm để bàn bạc.

Chi bộ phải khắc ghi và thực hiện hiệu quả phương châm: “Dân quan tâm việc gì thì Chi bộ bàn việc đó; việc thuộc thẩm quyền của thôn thì bàn cách làm; việc vượt thẩm quyền thì kịp thời kiến nghị, phản ánh”. Mỗi nghị quyết, kết luận sau họp phải bảo đảm nguyên tắc rõ việc - rõ người làm - rõ thời hạn hoàn thành - rõ kết quả.

Song song với đó, Chi bộ cần tiếp tục mở rộng dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao tính nêu gương, trách nhiệm của từng đảng viên.

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải phù hợp với tuổi tác, sức khỏe, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả công việc và mức độ hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh riêng có của địa phương, đồng chí Bùi Thị Minh gợi mở Chi bộ Ngọc Tân tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân nhưng tuyệt đối không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống.

Chi bộ cần phát huy vai trò cốt cán trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao đối với các dự án phát triển hạ tầng, sản xuất; tích cực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cao Lan gắn với giáo dục thế hệ trẻ và từng bước định hướng phát triển du lịch cộng đồng, biến di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý Chi bộ: Đảng không làm thay dân mà phải dựa vào dân, khơi dậy sức dân, tổ chức cho dân làm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, giải thích thấu đáo các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; chủ động giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó cần tích cực phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, người có uy tín và các đảng viên giàu kinh nghiệm nhằm giữ vững phương châm “Trong Chi bộ đoàn kết, trong Nhân dân đồng thuận, cán bộ, đảng viên gương mẫu”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Sông Lô.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng phần quà ý nghĩa động viên Chi bộ thôn Ngọc Tân; đồng thời bày tỏ tin tưởng Chi bộ sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản đặc trưng địa phương tại thôn Ngọc Tân.

Trước buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Sông Lô, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản đặc trưng của địa phương tại thôn Ngọc Tân.