Dân quân hỗ trợ người dân ứng phó triều cường ở Cần Thơ

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, từ ngày 10 đến 14-10, mực nước triều cường đầu tháng 9 âm lịch tại Trạm Thủy văn Cần Thơ tiếp tục tăng nhanh. Đỉnh triều cao nhất đợt này dự báo đạt 2,29m vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13-10, vượt mức báo động III là 0,29m.

Trong những ngày này, triều cường đều vượt báo động III, khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông rạch và các tuyến đường có cốt nền thấp đối mặt nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân di chuyển qua các tuyến đường ngập, bảo đảm an toàn cho học sinh trong giờ đến trường và tan học.

Phát huy tinh thần xung kích, lực lượng đoàn viên thanh niên xuống đường hỗ trợ người dân ứng phó triều cường.

Việc bố trí lực lượng tại các điểm ngập sâu, nơi đi lại khó khăn góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, giúp người dân an tâm hơn khi lưu thông trong thời điểm triều cường dâng cao.

Lực lượng hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua đoạn đường ngập sâu.

Những việc làm thiết thực của lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với người dân.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ trực tiếp, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động sắp xếp lộ trình, hạn chế đi qua những đoạn đường ngập sâu; kiểm tra hệ thống điện, ngắt các thiết bị có nguy cơ mất an toàn khi nước tràn vào nhà.

Các đơn vị quản lý âu thuyền, cống và van ngăn triều cũng bố trí lực lượng trực, vận hành kịp thời nhằm hạn chế ngập úng khu vực đô thị trung tâm.