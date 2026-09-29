Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

Clip: Dân quân giúp dân gặt lúa ngập úng.

Mưa dầm nhiều ngày qua làm một phần lúa Hè – Thu tại xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau﻿) bị ngập úng. Cánh đồng lúa hơn 1ha của gia đình ông Trần Văn Tợ (ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng) đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nước ngập﻿ sâu khiến máy gặt đập liên hợp không thể vận hành, buộc phải gặt tay, nhưng nhân công tại địa phương không có.

Khi nhận được tin, lực lượng dân quân tự vệ xã đến hỗ trợ gia đình ông Tợ gặt lúa﻿. Sự có mặt kịp thời của những người lính giúp dân vớt vát lại một phần mùa vụ.

Tại ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng có gần 50 ha lúa đang kỳ thu hoạch bị ngập lụt. Hiện hơn 30 nhân sự của Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng đã ra quân cắt lúa để giảm bớt thiệt hại cho bà con.

Hình ảnh những người lính dân quân ngâm mình dưới nước, gặt từng bông lúa, bê từng bó vào sân nhà đã trở thành tựa đỡ tinh thần cho bà con nông dân Khánh Hưng lúc khó khăn.

Đại úy Bùi Văn Mãi - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng cho biết: "Trong thời chiến, nhân dân nuôi bộ đội để đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Đến thời bình, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, lực lượng quân sự luôn quan tâm, chủ động hỗ trợ bà con trước thiên tai”.

Trong quá trình làm việc, ai cũng cẩn thận từng chút để hạn chế tối đa thất thoát, từ khâu cắt đến khâu vận chuyển lúa về nhà cho bà con.

Ông Nguyễn Vũ Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết, trên địa bàn còn hơn 1.700 ha lúa chưa thu hoạch. Ngoài cử lực lượng đến trực tiếp hỗ trợ, chính quyền cũng vận động bà con gia cố bờ bao, chủ động bơm tát nước cứu lúa.

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, từ ngày 19-25/9, toàn tỉnh có 6.866 ha lúa Hè – Thu bị ngập úng, ngã đổ; hơn 11.000 ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập sâu. Trong ảnh: Do ngập sâu, cánh đồng lúa - tôm mới gieo sạ mênh mông nước.