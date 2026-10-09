Đan Phượng lan tỏa những điển hình chung sức xây dựng nông thôn mới

Một người tiên phong, nhiều hộ cùng phát triển

Khởi nghiệp từ ba sào đất, ông Bùi Văn Khá, Giám đốc Hợp tác xã hoa Đồng Tháp, đã từng bước phát triển nghề trồng hoa đồng tiền, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ dân cùng làm kinh tế. Câu chuyện của ông cho thấy vai trò của người nông dân dám tìm hướng đi mới và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại Đan Phượng.

Cơ duyên với nghề trồng hoa đến khi ông tìm hiểu cách sản xuất tại quê vợ ở Tây Tựu. Sau thời gian thử nghiệm nhiều loại hoa, nhận thấy hoa đồng tiền phù hợp với điều kiện địa phương, năm 2003, ông quyết định chuyên canh loại cây này. Đến năm 2010, ông đầu tư hệ thống nhà màng, từng bước nâng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Bùi Văn Khá, Giám đốc Hợp tác xã hoa Đồng Tháp, góp phần lan tỏa tinh thần liên kết sản xuất, cùng phát triển kinh tế ở Đan Phượng (Ảnh: Trang Huyền)

Khi mô hình có hiệu quả, nhiều hộ dân tìm đến học hỏi. Năm 2020, ông Khá vận động các hộ thành lập Hợp tác xã hoa Đồng Tháp, cùng hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ. Chia sẻ với phóng viên, ông Khá chia sẻ, hợp tác xã có tám thành viên, liên kết hơn 20 hộ dân, hỗ trợ vốn, vật tư, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm.

Những luống hoa đồng tiền được trồng trong nhà màng tại Đan Phượng, Hà Nội.(Ảnh: Trang Huyền)

Năm 2023, hoa đồng tiền của hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP ba sao. Việc xây dựng thương hiệu giúp người trồng hoa có thêm điều kiện tiếp cận thị trường. Với thành tích sản xuất hiệu quả, giúp đỡ các hộ nông dân và tạo việc làm cho lao động, ông Khá được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2025.

Hoa đồng tiền được bọc bảo vệ từng bông và bó gọn trước khi vận chuyển, tiêu thụ. (Ảnh: Trang Huyền)

Điều đáng quý ở mô hình này là kinh nghiệm của một người được chia sẻ để nhiều hộ cùng phát triển. Liên kết trong hợp tác xã giúp bà con trao đổi kỹ thuật, nâng chất lượng hoa và phối hợp tiêu thụ. Đó cũng là cách người dân trực tiếp góp sức vào mục tiêu phát triển sản xuất, nâng thu nhập và củng cố tinh thần tương trợ ở nông thôn.

Nâng thu nhập gắn với chất lượng sống

Trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt xác định tiếp tục duy trì các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhãn hiệu tập thể và quảng bá sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử. Địa phương chú trọng hỗ trợ hợp tác xã, hộ sản xuất tháo gỡ khó khăn, duy trì và mở rộng hoạt động.

Hướng đi này gắn với kinh nghiệm từ những mô hình như hoa Đồng Tháp: sản xuất cần phù hợp với điều kiện đất đai, kỹ thuật và nhu cầu thị trường. Cùng với nâng chất lượng sản phẩm, việc mở thêm kênh tiêu thụ tạo điều kiện để nông dân tiếp cận khách hàng. Các chủ thể OCOP cũng được hướng dẫn duy trì chất lượng và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng.

Trong đánh giá tình hình chín tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Đạt ghi nhận thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng; toàn xã duy trì kết quả không còn hộ nghèo. Các chỉ tiêu về hộ dân được tiếp cận nước sạch và rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom, vận chuyển trong ngày đều ước đạt 100%.

Người lao động bó và đóng gói hoa đồng tiền sau thu hoạch, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Những kết quả ấy cho thấy xây dựng nông thôn mới gắn với các nhu cầu hằng ngày của người dân. Thu nhập, sinh kế, nước sạch và vệ sinh môi trường cần được quan tâm đồng thời. Việc duy trì thành quả cũng đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, các tổ chức và từng hộ gia đình.

Chung tay gìn giữ đường làng, văn hóa quê hương

Ở Đan Phượng, tinh thần chung sức thể hiện qua phong trào “Tôi yêu Đan Phượng” và cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thông minh. UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phát động phong trào, vận động người dân tham gia bằng những việc phù hợp với từng khu dân cư.

Trong chín tháng đầu năm, các thôn huy động hơn 2.500 ngày công để thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, trồng và chăm sóc cây, hoa. Nguồn lực xã hội hóa trên 100 triệu đồng được huy động để triển khai các công trình, mô hình. Những tuyến đường và không gian chung được chăm sóc từ sự đóng góp của cộng đồng.

Xây dựng nông thôn mới còn gắn với gìn giữ truyền thống. Địa phương chú trọng quản lý lễ hội, bảo vệ di tích và phát triển thiết chế văn hóa; trao quyết định thành lập nhà văn hóa, ban chủ nhiệm cho 12 thôn. Các hoạt động này góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tham gia gìn giữ bản sắc quê hương.

Hoàn thiện tiêu chí bằng lộ trình cụ thể

Bước sang giai đoạn 2026–2030, Hà Nội yêu cầu các xã rà soát toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu và đăng ký thời gian đạt chuẩn. Đây là cơ sở để xác định lộ trình, bố trí kinh phí và tập trung nguồn lực vào những nội dung còn thiếu, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh xác nhận kết quả rà soát của xã đạt 42/46 nội dung thuộc 10 tiêu chí dành cho xã nhóm I. Bốn nội dung chưa đạt liên quan đến văn hóa, y tế, an ninh trật tự và hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo giám sát an ninh toàn xã. Đan Phượng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2028.

Lộ trình đó đòi hỏi địa phương vừa giữ vững các nội dung đã đạt, vừa hoàn thiện phần còn thiếu. Những điển hình như ông Bùi Văn Khá đóng góp bằng sản xuất, tạo sinh kế và hỗ trợ bà con; người dân góp sức chăm sóc cảnh quan, giữ gìn văn hóa. Khi các đóng góp ấy gắn với trách nhiệm của chính quyền, Đan Phượng có thêm nền tảng để xây dựng nông thôn mới hiện đại, nâng chất lượng sống của cộng đồng.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.