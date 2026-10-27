Đan Phượng hướng đến đô thị xanh, thông minh trong nông thôn mới

Chăm sóc hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại xã Đan Phượng. Ảnh: NM

Chung sức làm đẹp làng quê

Ở thôn Đoài Khê, những bức bích họa trên các mảng tường xung quanh nhà văn hóa đang tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt cộng đồng. Công trình do Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng chủ trì, với diện tích khoảng 40m², tổng kinh phí thực hiện khoảng 20 triệu đồng.

Anh Lê Quang Biện, đại diện Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng, cho biết trong tháng 10-2026, đoàn viên, thanh niên đã huy động 60 ngày công để vệ sinh bề mặt tường, chuẩn bị vật tư, sơn nền, phác thảo và hoàn thiện các bức tranh. Từ những việc làm cụ thể, sức trẻ được phát huy, nguồn lực xã hội được kết nối, góp phần làm đẹp không gian chung và bồi đắp niềm tự hào của người dân về quê hương.

Không chỉ làm đẹp khu dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội ở Đan Phượng còn tích cực vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh và giữ gìn các công trình công cộng. Tiêu biểu là mô hình “Đoạn đường nở hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ trì, nhằm chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh”. Mô hình được triển khai qua hai giai đoạn vào tháng 3 và tháng 7-2026, với tổng kinh phí 30 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động.

Bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Phượng, chia sẻ, hội viên phụ nữ đã mua bồn hoa, chậu hoa; đổ đất, trồng các loại hoa giấy, vàng anh, mẫu đơn, nguyệt quế...

Sau khi hoàn thành, công trình được giao cho Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tháp quản lý, chăm sóc. Việc duy trì, chăm sóc thường xuyên là yếu tố quan trọng để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài.

Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh xã triển khai mô hình tự quản giữ gìn ao môi trường. Khởi đầu từ mô hình điểm tại thôn Đông Khê, đến nay, mô hình đã được mở rộng ra 10/12 thôn trên địa bàn.

Các hoạt động tập trung vào vệ sinh mặt ao, bờ ao, những tuyến đường và khu dân cư tiếp giáp; vận động người dân không vứt rác, túi ni-lông, chai lọ, phế thải xuống ao, không để phát sinh điểm tập kết rác tự phát. Hội viên định kỳ thu gom rác, phát quang, dọn cỏ, giữ gìn bờ ao sạch sẽ, thông thoáng; đồng thời vận động người dân không lấn chiếm lòng ao, bờ ao, phối hợp trồng và chăm sóc cây xanh, hoa tại khu vực xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đông Khê, cho biết chi hội thường xuyên phân công hội viên tham gia vệ sinh, giữ gìn cảnh quan ao làng. Ông mong muốn có thêm thiết bị hỗ trợ thu gom rác để việc làm sạch ao thuận tiện, hiệu quả hơn. Đây cũng là gợi mở để địa phương tiếp tục quan tâm bổ sung điều kiện, duy trì các mô hình tự quản thiết thực.

Một góc nông thôn Đan Phượng sạch đẹp. Ảnh: NM

Những mô hình trên cho thấy vai trò chủ động của các tổ chức đoàn thể và người dân trong cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng, cho biết, nhằm huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tôi yêu Đan Phượng”, hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và thông minh”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các thôn đã huy động hơn 2.500 ngày công lao động, tập trung thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa, bóc xóa quảng cáo, rao vặt, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Điều quan trọng là những kết quả này cần được duy trì thành nếp sống, thành trách nhiệm tự giác của mỗi người dân, chứ không chỉ dừng lại ở các đợt ra quân hay phong trào thi đua.

Cổng làng Đoài Khê, xã Đan Phượng. Ảnh: NM

Nâng cao chất lượng nông thôn mới

Đan Phượng kế thừa những thành quả và kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương trước đây.

Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và áp dụng Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 của thành phố Hà Nội, các yêu cầu đặt ra đối với xã ngày càng cao và toàn diện hơn.

Trên cơ sở rà soát, xã Đan Phượng xác định rõ những nội dung cần ưu tiên, đồng thời chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các kết quả đã đạt được. Mục tiêu không chỉ là đáp ứng bộ tiêu chí trong một giai đoạn mà còn tạo chuyển biến thực chất, lâu dài trong đời sống nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đông Hiếu, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Đan Phượng, kết quả rà soát mới nhất cho thấy xã hiện đạt 43/47 chỉ tiêu. Còn 4 chỉ tiêu chưa đạt, tập trung ở các lĩnh vực văn hóa, y tế, an ninh trật tự và hệ thống camera AI giám sát an ninh. Trên cơ sở đó, xã đề ra mục tiêu tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2027 hoặc chậm nhất vào quý I/2028 theo kế hoạch.

Mô hình trồng hoa đồng tiền tại Tháp Thượng, xã Đan Phượng. Ảnh: NM

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thịnh chia sẻ: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đan Phượng phát huy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, tham gia chủ động của nhân dân.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, địa phương chú trọng huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống “sáng - xanh - sạch - đẹp”, bảo vệ các công trình công cộng và hình thành nếp sống văn minh. Chính quyền giữ vai trò định hướng, tổ chức thực hiện và tạo điều kiện; nhân dân là chủ thể tham gia, giám sát và trực tiếp thụ hưởng kết quả. Sự tham gia thường xuyên của cộng đồng chính là nền tảng để các thành quả được duy trì bền vững.

Với sự chung sức của chính quyền và nhân dân, Đan Phượng tiếp tục củng cố những thành quả đã có, đồng thời chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Cảnh quan xanh, môi trường trong lành, an ninh trật tự, hạ tầng đồng bộ và chất lượng sống của người dân không phải là những nhiệm vụ ngắn hạn mà cần được vun đắp, chăm lo mỗi ngày

Giai đoạn 2026–2030 là một chặng đường quan trọng để xã Đan Phượng hoàn thiện các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí hiện hành và tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo. Trên hành trình ấy, xã kiên trì định hướng phát triển nông thôn mới hiện đại, bền vững, gắn với xây dựng không gian sống xanh, văn minh, thông minh và từng bước hướng tới đô thị.

Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc: Đó là quá trình liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng sống, gìn giữ bản sắc quê hương và bảo đảm người dân luôn là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. Qua đó, Đan Phượng góp phần cùng Thủ đô xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Bài viết có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.