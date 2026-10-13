Đan Phượng (Hà Nội): Phát huy sức dân từ những mô hình 'Dân vận khéo'

Ngày 12/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng (thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết các mô hình “Dân vận khéo”. Dự hội nghị có bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Công trình “Tranh bích họa tại thôn Đoài Khê” do tuổi trẻ xã Đan Phượng thực hiện. Ảnh: Ngân Nguyễn.

Theo đó, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai ở Đan Phượng trên cơ sở thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy dân chủ ở cơ sở và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nổi bật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng đã vận động xã hội hóa hơn 132 triệu đồng để lắp đặt 39 bộ đèn năng lượng mặt trời tại 21 nhà văn hóa thôn, góp phần tiết kiệm điện năng và tăng cường an ninh trật tự tại khu dân cư.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã huy động 30 triệu đồng cùng 50 ngày công xây dựng tuyến “Đoạn đường nở hoa”, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Hội Cựu chiến binh xã duy trì mô hình “Tự quản giữ gìn ao môi trường”, từ thôn Đông Khê nhân rộng ra 10/12 thôn trên địa bàn, với 135 ngày công và 11 triệu đồng xã hội hóa.

Hội Nông dân xã đóng góp 45 ngày công và 35 triệu đồng trồng tuyến “Hàng cây nông dân” dài 380m dọc tuyến đường Đồng Tháp 2. Đoàn Thanh niên xã vận động 20 triệu đồng cùng 60 ngày công thực hiện công trình “Tranh bích họa tại Nhà văn hóa thôn Đoài Khê”, làm đẹp hơn 40m² tường tranh.

Thông qua các mô hình, phong trào “Dân vận khéo” tại Đan Phượng đã góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân về chiếu sáng, vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn. Đồng thời, các hoạt động còn khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.