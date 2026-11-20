Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển yêu cầu các đại biểu HĐND xã phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, tập trung giám sát và giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, không để kiến nghị kéo dài hoặc trả lời chung chung.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Đề án số 14-ĐA/TU ngày 22-7-2026 của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND xã khóa XXIII, đồng chí Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất hoạt động kỳ họp, chất vấn, giám sát. Trọng tâm là những vấn đề nổi cộm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Lê Văn Hòa báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nga

Đồng chí yêu cầu mỗi đại biểu HĐND thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tổ chức tiếp xúc cử tri dân chủ, thiết thực, dành thời gian lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, cần chủ động chỉ đạo giải quyết kịp thời, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn, không né tránh hoặc để phát sinh tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng mô hình HĐND số, nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; lấy chất lượng giải quyết công việc, sự chuyển biến ở cơ sở và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nga

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND xã Đan Phượng đã bàn giao máy tính xách tay cho các đại biểu HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng dẫn thao tác, sử dụng thiết bị, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử.