Dân phố cổ Hội An nói gì về tình trạng vắng khách du lịch?

Tuy nhiên, theo những người gắn bó lâu năm với di sản, mức độ sụt giảm không giống nhau giữa các điểm tham quan và nhóm khách, với nhiều nguyên nhân đan xen từ kinh tế, địa chính trị đến thời tiết và hoạt động kinh doanh tại chỗ.

Khách du lịch giảm, tour hủy giữa mùa cao điểm

Những ngày cuối tháng 10, không khí tại một số khu vực của phố cổ Hội An không còn nhộn nhịp như những năm trước. Tại các điểm tham quan, trên những tuyến đường quen thuộc hay ở các hàng quán ven sông Hoài, tình trạng thưa vắng khách được những người làm du lịch và kinh doanh trực tiếp ghi nhận.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, quản gia nhà cổ Tấn Ký trên đường Nguyễn Thái Học cho biết, lượng khách đến tham quan nhà cổ cũng như phố cổ Hội An giảm khoảng 40-50% so với cùng kỳ những năm trước. Theo chị, tình trạng này không chỉ xảy ra ở một thị trường khách cụ thể mà lan rộng ở nhiều nhóm khách quốc tế, từ châu Á đến châu Âu.

Đường Trần Phú dẫn vào Chùa Cầu thưa khách hơn thường lệ trong sáng 24/10. Ảnh: Bích Vân

Chị Lệ cho biết, sự sụt giảm bắt đầu thể hiện rõ từ cuối tháng 9 và kéo dài trong tháng 10. Đáng chú ý, bước sang tháng 11, nhiều hướng dẫn viên đưa khách đến tham quan nhà cổ phản ánh tình trạng hủy tour hàng loạt. Có người bị khách hủy cùng lúc hơn chục đoàn, khiến lịch trình vốn được đặt trước phải thay đổi liên tiếp.

"Những năm trước, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 là thời điểm du lịch rất đông khách, nhiều đoàn đã đặt lịch từ sớm. Nhưng năm nay, tháng 11 lại vắng vẻ, nhiều lịch bị hủy", chị Lệ chia sẻ.

Theo chị, việc lượng khách giảm vào thời điểm này càng dễ nhận thấy khi so sánh với nhịp độ du lịch thường niên. Tháng 12 vốn là giai đoạn thấp điểm, trong khi một số hướng dẫn viên nhận định lượng khách đặt tour có thể khởi sắc trở lại từ tháng 1.

Không chỉ tại các điểm tham quan, hoạt động dịch vụ phục vụ khách du lịch cũng chịu ảnh hưởng. Ông Phan Phước Tùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô Hội An cho biết, lượng khách hiện xuất hiện rải rác, không còn cảnh đông đúc, liên tục như cùng kỳ các năm trước.

Hàng loạt xe xích lô nằm chờ khách trên đường Bạch Đằng. Ảnh: Bích Vân

Theo ông Tùng, vào thời điểm này những năm trước, đặc biệt vào buổi tối, dòng người thường ken kín các tuyến phố. Đội ngũ xích lô hoạt động gần như hết công suất, lịch chở khách thường kín. Năm nay, lượng khách thưa vắng khiến hoạt động của các thành viên nghiệp đoàn ế ẩm, tạo cảm giác hụt hẫng đối với những người đã quen với nhịp làm việc sôi động của phố cổ.

Tại khu vực góc Chùa Cầu, nơi có tầm nhìn ra sông Hoài, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, người bán nước đã hơn 10 năm, cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Theo bà, ngay cả buổi chiều và những ngày cuối tuần, lượng khách qua lại vẫn thưa thớt.

Khu vực Chùa Cầu, nơi du khách tập trung đông đúc nhất phố cổ Hội An. Ảnh: Bích Vân

Không chỉ ít khách hơn, mức chi tiêu của những người ghé thăm cũng giảm. Bà Hoa cho biết, trước đây việc mời khách mua nước khá thuận lợi, nhưng hiện nay nhiều đoàn tiết kiệm hơn đáng kể. "Trước đây, khu vực này lúc nào cũng đông người qua lại. Khách ngồi ngắm cảnh, uống nước. Bây giờ khách vắng hơn nhiều, việc buôn bán cũng khó khăn hơn", bà Hoa nói.

Mỗi điểm tham quan ghi nhận mức giảm khách du lịch khác nhau

Dù cùng ghi nhận những biến động về lượng khách, người làm du lịch tại Hội An có những đánh giá khác nhau về mức độ sụt giảm. Bà Lê Thị Mỹ Tuyết, đại diện chủ nhà cổ Phùng Hưng (đường Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết, lượng khách đến tham quan địa điểm này trong tháng 10 có giảm so với cùng kỳ năm trước, song mức giảm không đáng kể và nằm trong dự tính của gia đình.

Khách du lịch quốc tế chụp ảnh lưu niệm trước nhà cổ Phùng Hưng. Ảnh: Bích Vân

Theo bà Tuyết, tháng 10 hằng năm vốn là thời điểm miền Trung bước vào mùa mưa bão, nên một bộ phận du khách, nhất là khách từ miền Bắc và miền Nam, thường chủ động hạn chế đặt tour trong giai đoạn này. Tâm lý lo ngại mưa lớn, ngập lụt hoặc chuyến bay bị ảnh hưởng cũng tác động đến kế hoạch du lịch.

Bà Tuyết cho rằng, chưa thể chỉ căn cứ vào tình hình trong tháng 10 để kết luận Hội An đang mất sức hút. Cần theo dõi thêm diễn biến trong tháng 11 và tháng 12 mới có thể đánh giá rõ hơn xu hướng của thị trường.

Nhiều hàng quán vắng khách. Ảnh: Bích Vân

Đại diện nhà cổ Phùng Hưng cũng lưu ý rằng, phản ánh vắng khách trên mạng xã hội có thể xuất phát nhiều từ nhóm buôn bán nhỏ lẻ, hàng rong và các dịch vụ tự do. Trong khi đó, theo ghi nhận của bà, lượng khách đến các điểm di tích như nhà cổ Phùng Hưng vẫn tương đối ổn định, chưa sụt giảm nghiêm trọng.

Về cơ cấu khách, bà Tuyết cho biết các nhóm khách Đông Á, trong đó có khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, vẫn đến Hội An tham quan tương đối đông. Tuy nhiên, nhiều đoàn chỉ tham quan ban ngày rồi trở về Đà Nẵng để ăn uống, lưu trú và nghỉ ngơi, nên mức chi tiêu trực tiếp tại Hội An không cao.

Tháng 10 năm nay, thời tiết Hội An nắng ráo, đối lập so với mùa lụt năm trước. Ảnh: Bích Vân

Trong khi đó, nhóm khách phương Tây, vốn có mức chi tiêu cao hơn, được bà nhận định có giảm nhẹ do tâm lý e ngại mùa mưa lũ ở miền Trung.

Tại họp báo ngày 23/10, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nguyên Bí thư phường Hội An cho biết, tháng 10 và 11 là mùa thấp điểm du lịch Hội An, khi người dân nghỉ ngơi, sửa sang nhà cửa sau mùa mưa lũ. Thời tiết xấu, nguy cơ nước sông dâng khiến lượng khách du lịch giảm, nhưng vẫn có du khách nước ngoài ở lại trải nghiệm phố cổ mùa lũ. Du lịch Hội An thường nhộn nhịp trở lại vào dịp Giáng sinh.