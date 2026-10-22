Dán phim cách nhiệt, chọn loại phù hợp hay đắt tiền?

Hỏi:

Vừa mua chiếc ô tô SUV mới, tôi muốn dán phim cách nhiệt nhưng chưa biết nên chọn loại nào, có phải phim càng đắt tiền càng tốt?

Thái Ngọc Cường (Hà Nội)

Dán phim cách nhiệt ô tô cần quan tâm đến thông số kỹ thuật, nhu cầu sử dụng thay vì chọn phim đắt tiền nhất.

Kỹ thuật viên Lê Xuân Hòa, cơ sở nâng cấp xe hơi Từ Liêm (Hà Nội) tư vấn:

Thị trường có hàng trăm thương hiệu phim cách nhiệt, đa dạng về nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, giá cả và chất lượng. Không phải cứ mua phim đắt nhất là tốt nhất, mà nên chọn loại phim phù hợp nhất.

Phim cách nhiệt tốt cần đáp ứng khả năng chống nóng, cản tia cực tím, hạn chế chói lóa và bảo đảm tầm nhìn khi lái xe. Những thông số nên quan tâm gồm khả năng cản tổng năng lượng mặt trời, tỷ lệ truyền sáng và khả năng chống tia UV. Không nên chỉ dựa vào thông số cản tia hồng ngoại vì mỗi hãng có thể sử dụng phương pháp đo khác nhau.

Chủ xe nên chọn phim có thông số rõ ràng, nguồn gốc, xuất xứ minh bạch, thương hiệu uy tín được nhiều người đánh giá tốt, chế độ bảo hành chính hãng và đơn vị thi công uy tín.

Kính lái cần ưu tiên độ truyền sáng cao, hạn chế phản quang để quan sát tốt khi trời tối hoặc mưa. Kính sườn và kính sau có thể chọn phim tối màu hơn để chống nắng nhưng phải đảm bảo khả năng quan sát trong quá trình lái xe, nhất là khi trời tối, trời mưa.

Đặc biệt, nên tránh phim có khả năng gây ảnh hưởng đến tín hiệu GPS, điện thoại hoặc các thiết bị thu phát sóng. Trước khi quyết định, hãy yêu cầu đơn vị thi công cung cấp thông số đo thực tế hoặc trải nghiệm thử để có cảm nhận trực quan.