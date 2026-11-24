Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ngày 24/11, khu vực trước cổng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình xuất hiện nhiều người hoạt động phe vé. Những người bán vé này đứng dọc vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường, chủ động tiếp cận người đi qua để mời chào, giới thiệu các loại vé với nhiều mức giá khác nhau.

Phe vé rao bán vé.

Chỉ cần thấy người dân dừng xe hoặc có biểu hiện quan tâm, những người này nhanh chóng áp sát, đưa vé để khách lựa chọn theo khu vực ngồi, đứng. Hoạt động mua bán diễn ra công khai, ngay sát khu vực cổng sân vận động, bất chấp dòng phương tiện qua lại.

Tại đây, giá vé được chào bán từ 500.000 đồng/chiếc đối với khu vực đứng, đến hàng triệu đồng cho các vị trí ngồi. Một số phe vé liên tục quảng cáo những vị trí đẹp, khu vực gần sân khấu để thuyết phục khách mua.

Một người bán vé giới thiệu hai vé khu vực “Cội nguồn” với giá 500.000 đồng/cặp, đồng thời cho biết vé ngồi có mức giá 1,2 triệu đồng/chiếc. Người này còn khẳng định vé cầm tay có thể sử dụng để vào sân, không cần kiểm tra thêm thông tin.

Phe vé rao bán một cặp vé ngồi lên tới 4,5 triệu đồng.

Có phe vé còn tràn cả ra đường chào bán vé.

Trong khi đó, một phe vé khác chào vé đứng với giá 600.000 đồng/chiếc, vé ngồi 1,5 triệu đồng/chiếc. Đáng chú ý, có người rao bán một cặp vé khu vực ngồi với giá lên tới 4,5 triệu đồng. Một số trường hợp khác đưa ra mức giá 2-2,5 triệu đồng/cặp, tùy vị trí.

Phe vé chào mời người qua đường mua vé.

Để tạo niềm tin, các phe vé liên tục cam kết về tính hợp lệ của vé, thậm chí đưa ra lời hứa bảo đảm và sẵn sàng đền tiền nếu vé có vấn đề. Những lời mời chào như “vé mời hết”, “cầm vé là vào thôi”, “lấy số điện thoại, sai đâu đền gấp mười” được sử dụng để thúc giục khách giao dịch.

Dù vé được phát miễn phí, qua những lời rao bán tại khu vực sân vận động, có thể thấy một lượng vé đã được đưa vào giao dịch ngoài luồng. Việc mua bán này cũng tiềm ẩn nguy cơ người hâm mộ mua phải vé không hợp lệ hoặc gặp khó khăn khi làm thủ tục vào sân.

Theo Ban Tổ chức, khoảng 38.000 vé concert “Muôn sắc Việt Nam” được phát miễn phí. Trong đó, khoảng 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường của Hà Nội; khoảng 7.000 vé được phát qua nền tảng trực tuyến; số còn lại phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình. Như vậy, số vé người dân có thể trực tiếp đăng ký qua nền tảng trực tuyến chỉ khoảng 7.000 vé.

Vé Concert 'Muôn sắc Việt Nam' phát miễn phí bị rao bán tràn lan trên mạng

Sau khi nhận được vé, nhiều người đã lên mạng xã hội rao bán vé Concert “Muôn sắc Việt Nam” với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng một cặp, tùy vị trí ngồi.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ nhiều thế hệ, trong đó có những ngôi sao trẻ như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi.... Đêm nhạc kéo dài 120 phút, có màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV.