Dân phản ánh bán đất xong vẫn mang nợ thuế: Thuế TP.HCM thông tin

Thông tin được Thuế TP.HCM cung cấp tại Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29/10.

Theo Thuế TP.HCM, cơ quan này tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử eTax Mobile về việc phát sinh nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền chậm nộp, dù người dân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc chuyển nhượng bất động sản từ lâu.

Lý giải nguyên nhân, Thuế TP.HCM cho biết tình trạng trên xuất phát từ sự thiếu đồng bộ, chậm trễ trong quá trình luân chuyển, cập nhật dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý đất đai. Bên cạnh đó, một số người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi có thay đổi về người sử dụng đất.

Người dân phản ánh tình trạng bị ghi nhận nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dù đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc chuyển nhượng bất động sản từ lâu. (Ảnh minh hoạ)

Để khắc phục tình trạng sai lệch dữ liệu, hạn chế việc người dân phải mất thời gian liên hệ cơ quan thuế giải quyết các khoản nợ không chính xác, Thuế TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, Thuế TP.HCM và 29 Thuế cơ sở tăng cường phối hợp liên thông thủ tục hành chính về đất đai với các cơ quan đăng ký đất đai cùng 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Việc phối hợp nhằm cập nhật kịp thời thông tin người sử dụng đất khi phát sinh biến động.

Công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện thông qua việc đối chiếu thông tin trên các hệ thống quản lý của ngành Thuế, gồm ứng dụng TMS và QLTB-NĐ.

Theo Thuế TP.HCM, đến nay, cơ quan này về cơ bản đã hoàn thành việc rà soát, làm sạch hàng trăm nghìn dữ liệu của người sử dụng đất và thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, xử lý dứt điểm phần lớn các trường hợp sai lệch dữ liệu quá khứ.

Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo 29 Thuế cơ sở phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và 168 xã, phường, đặc khu để liên thông dữ liệu, cập nhật, rà soát và chuẩn hóa thông tin.

Việc này nhằm đồng bộ thông tin về nghĩa vụ tài chính của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế nắm rõ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với đất đai.