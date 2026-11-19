Gia đình anh Lê Văn Hiến

Gánh nặng phía sau vai trò người trụ cột

Ở tuổi 48, anh Lê Văn Hiến, kỹ sư hệ thống điện, sống tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), đang gánh trên vai nhiều trách nhiệm của một người chồng, người cha và người con trong gia đình. Anh phải cân đối giữa công việc, các mối quan hệ xã hội, chi phí sinh hoạt, việc học hành của con và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ hai bên. Những khoản lo toan cứ nối tiếp nhau, tạo nên áp lực không nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Anh Hiến chia sẻ, áp lực kinh tế là điều không thể tránh khỏi khi cuộc sống ngày càng có nhiều chi phí. Ngoài những khoản sinh hoạt thường ngày, việc đầu tư cho con học tập, chăm lo cho cha mẹ và duy trì các mối quan hệ cũng đòi hỏi người trụ cột phải có sự tính toán, cân đối.

"Với 2 con đang học lớp 7 và lớp 10, đang trong độ tuổi học tập nên mình phải quan tâm, định hướng cho con. Các con chưa có suy nghĩ thật chín chắn nhưng lại đang tiếp xúc với rất nhiều điều từ xã hội và công nghệ mạng. Vì vậy, cha mẹ không chỉ lo kinh tế mà còn phải dành thời gian đồng hành, giúp con nhận biết điều tốt, điều chưa tốt", anh Hiến bộc bạch.

Theo anh, trách nhiệm của người cha không đơn thuần là bảo đảm cho con một cuộc sống đủ đầy về vật chất. Điều quan trọng hơn là tạo nền tảng để con trưởng thành, có kiến thức, biết ứng xử và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực. Muốn làm được điều đó, bản thân người cha cũng phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để có thể đồng hành cùng con.

Giữa những bộn bề công việc và trách nhiệm gia đình, thời gian dành cho bản thân đôi khi trở thành điều xa xỉ. Anh Hiến cho biết, để giảm bớt mệt mỏi, điều quan trọng là phải biết nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực, học cách lắng nghe và chia sẻ với những người xung quanh, không để mình bị cuốn hoàn toàn vào guồng quay công việc.

"Trong cuộc sống, mình phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình, dành thời gian cho bản thân. Khi có sự chia sẻ, lắng nghe và nhìn mọi việc tích cực hơn thì những mệt mỏi cũng được giải tỏa phần nào", anh nói.

Định kiến "đàn ông phải mạnh mẽ" trở thành áp lực

Theo Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Trần Thị Tuyết Mai (Trường Đại học công nghệ Đông Á), trong quan niệm truyền thống, người đàn ông thường được gắn với vai trò kiếm tiền, bảo vệ và che chở cho gia đình. Những kỳ vọng này không hoàn toàn tiêu cực, bởi trách nhiệm có thể tạo động lực để nam giới phấn đấu. Tuy nhiên, khi trách nhiệm trở thành một nghĩa vụ cứng nhắc, họ dễ rơi vào trạng thái phải gồng mình để đáp ứng mong đợi của những người xung quanh.

Ở độ tuổi trung niên, áp lực thường trở nên phức tạp hơn. Đây là giai đoạn nhiều người phải đối diện với công việc cạnh tranh, thu nhập và những khoản chi tiêu ngày càng lớn; con cái cần được đầu tư cho học tập, cha mẹ ngày càng cao tuổi, sức khỏe suy giảm và cần được chăm sóc. Nhiều trách nhiệm cùng lúc đặt lên vai khiến người đàn ông đôi khi không biết chia sẻ khó khăn với ai.

Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Trần Thị Tuyết Mai

"Không ít người đàn ông tự đặt ra yêu cầu mình không được phép thất bại, không được than phiền và càng không được thể hiện sự yếu đuối. Khi gặp khó khăn kinh tế, họ có thể cảm thấy mình chưa làm tròn vai trò người chồng, người cha. Khi không thể đáp ứng những nhu cầu của gia đình, họ dễ nảy sinh cảm giác bất lực, tự ti, thậm chí nghi ngờ giá trị bản thân", Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Mai phân tích.

Điều đáng chú ý, áp lực không chỉ đến từ những gánh nặng thực tế mà còn xuất phát từ chính suy nghĩ người đàn ông phải tự mình giải quyết tất cả. Họ có thể có công việc ổn định, gia đình đủ đầy nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi vì không có không gian để bộc lộ cảm xúc.

Lý giải vì sao nhiều nam giới dù chịu đựng căng thẳng, thậm chí rơi vào khủng hoảng tinh thần nhưng vẫn ngại chia sẻ, chuyên gia tâm lý Trần Thị Tuyết Mai cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở những định kiến giới được hình thành từ nhỏ.

Nhiều bé trai được dạy rằng, con trai phải cứng rắn, không được khóc, không nên để người khác nhìn thấy sự yếu đuối. Những thông điệp ấy dần hình thành khuôn mẫu tâm lý rằng đàn ông phải tự giải quyết vấn đề của mình. Khi trưởng thành, họ có thể lo sợ nếu nói ra khó khăn, vợ con sẽ lo lắng, mất niềm tin hoặc đánh giá mình không đủ năng lực.

Vì vậy, thay vì chia sẻ những điều đang chất chứa, một số người chọn im lặng, thu mình hoặc tìm cách né tránh. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cảm xúc không biến mất chỉ vì chúng ta cố gắng kìm nén. Những căng thẳng kéo dài có thể biểu hiện qua tình trạng mất ngủ, dễ cáu gắt, mệt mỏi, giảm tập trung, mất hứng thú với các hoạt động thường ngày. Một số người còn tìm đến rượu bia, thuốc lá hoặc những hành vi thiếu lành mạnh để giải tỏa áp lực.

Đáng lo ngại hơn, sự im lặng kéo dài có thể khiến khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lớn. Người đàn ông cảm thấy không ai hiểu mình, trong khi vợ con lại cho rằng họ lạnh lùng, khó gần hoặc thiếu quan tâm. Những hiểu lầm không được hóa giải có thể khiến các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.

Gia đình không chỉ là nơi đàn ông làm chỗ dựa

Từ góc độ tâm lý, Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Mai cho rằng, nam giới cần thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và vai trò của mình trong gia đình. Một người đàn ông không chỉ có giá trị khi kiếm được nhiều tiền, giải quyết được mọi vấn đề hay luôn tỏ ra mạnh mẽ. Giá trị của họ còn nằm ở tình yêu thương, sự hiện diện, trách nhiệm và khả năng kết nối với những người thân yêu.

Khi cảm thấy áp lực, nam giới nên chủ động chia sẻ với vợ, người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy. Việc nói ra khó khăn không đồng nghĩa với trút bỏ trách nhiệm, mà để tìm thêm nguồn động lực và sự hỗ trợ để cùng giải quyết vấn đề. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, công việc và các mối quan hệ, họ nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.

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Bên cạnh đó, việc phân chia trách nhiệm trong gia đình, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, duy trì vận động thể chất và những sở thích cá nhân cũng rất cần thiết. Người đàn ông không thể chăm sóc tốt cho gia đình nếu luôn bỏ quên sức khỏe thể chất và tinh thần của chính mình.

Đặc biệt, vai trò của người vợ và các thành viên trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng môi trường an toàn về cảm xúc cho nam giới. Theo Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Mai, đôi khi điều người đàn ông cần không phải là những lời khuyên hay sự thúc ép phải mạnh mẽ hơn, mà đơn giản là có người ngồi bên cạnh, lắng nghe mà không phán xét.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, yêu thương không nên chỉ được đo bằng những gì một người đàn ông mang về cho gia đình mà còn phải được thể hiện qua cách gia đình quan tâm đến cảm xúc và những khó khăn của họ. Đàn ông cũng cần được hỏi han, được động viên, khích lệ khi mệt mỏi và được thừa nhận rằng họ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh", chuyên gia tâm lý Trần Thị Tuyết Mai chia sẻ.

Gia đình ấm áp là nơi mỗi thành viên đều có thể trở thành chỗ dựa cho nhau. Để sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những lo toan cơm áo, người đàn ông cũng có một nơi bình yên để trở về, được lắng nghe, được yêu thương và được là chính mình.