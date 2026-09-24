'Dẫn nhập phân tích hội thoại và áp dụng vào tiếng Việt': Từ lý thuyết đến thực tiễn sử dụng ngôn ngữ

Hội thoại hiện diện trong hầu hết các hoạt động giao tiếp thường ngày. Từ một cuộc trò chuyện giữa những người thân, trao đổi trong lớp học, nơi làm việc đến những tương tác trong đời sống xã hội, mỗi lượt lời đều được hình thành và vận hành theo những nguyên tắc nhất định.

Đằng sau một câu hỏi, một lời đáp hay thậm chí một khoảng ngừng tưởng như rất tự nhiên là cả một quá trình tổ chức và tương tác ngôn ngữ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hội thoại có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn cách ngôn ngữ được tổ chức và sử dụng trong thực tế, đặc biệt là tiếng Việt trong những bối cảnh giao tiếp cụ thể.

Từ nhu cầu đó, cuốn "Dẫn nhập phân tích hội thoại và áp dụng vào tiếng Việt", do Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Minh, Trần Thị Phương Lý và Nguyễn Văn Hiệp đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản, mang đến cho người đọc những kiến thức nền tảng về phân tích hội thoại, đồng thời giới thiệu cách vận dụng các nguyên tắc và phương pháp của lĩnh vực này vào nghiên cứu tiếng Việt.

“Dẫn nhập phân tích hội thoại và áp dụng vào tiếng Việt” kết hợp giữa cơ sở lý luận và các ví dụ gắn với thực tế sử dụng ngôn ngữ.

Nội dung sách kết hợp giữa cơ sở lý luận và các ví dụ gắn với thực tế sử dụng ngôn ngữ. Qua đó, người đọc có thể từng bước nhận diện cách hội thoại được tổ chức, cách các lượt lời liên kết với nhau cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tương tác.

Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là tính ứng dụng. Thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu khái niệm, sách hướng người đọc tới việc quan sát, phân tích và lý giải các hiện tượng hội thoại cụ thể, từ đó hình thành phương pháp tiếp cận ngôn ngữ một cách có hệ thống.

Nhờ tính ứng dụng cao, cuốn sách phù hợp với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, giáo viên tiếng Việt và những người quan tâm đến Phân tích hội thoại, Phân tích diễn ngôn, Ngữ dụng học và Ngôn ngữ học.

Cuốn sách "Dẫn nhập phân tích hội thoại và áp dụng vào tiếng Việt" không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, mà còn góp phần mở rộng cách tiếp cận tiếng Việt từ chính thực tiễn giao tiếp.