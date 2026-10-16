Dàn nhân vật nữ anime 'ngầu bá cháy': Cái tên từ Jujutsu Kaisen chưa phải biểu tượng

Anime Nhật Bản không chỉ tập trung xây dựng các nhân vật nam hùng mạnh, biểu tượng. Không ít nhân vật nữ cũng thu hút khán giả không kém cạnh bằng vẻ ngoài xinh đẹp, bản lĩnh kiên cường, sức mạnh vượt trội và thần thái đỉnh cao. Dưới đây là những nhân vật nữ nổi tiếng trở thành nguồn cảm hứng của nhiều người.

Mikasa Ackerman (Attack On Titan)

Cái tên đầu tiên không thể không nhắc đến là Mikasa Ackerman trong siêu phẩm Attack On Titan. Được mô tả sở hữu sức mạnh chiến đấu tương đương với cả trăm binh sĩ bình thường, Mikasa xuất sắc đứng xếp hạng nhất trong số tất cả các học viên thuộc Quân đoàn huấn luyện số 104.

Không chỉ là người bạn, người thân quan trọng nhất mà nam chính Eren Yeager dành trọn tình cảm, Mikasa còn là biểu tượng "nữ cường" số một trong lòng người hâm mộ nhờ khả năng chiến đấu thượng thừa, cùng sự trung thành, xả thân bảo vệ người mình yêu thương một cách vô điều kiện.

Erza Scarlet (Fairy Tail)

Đến từ hội pháp sư nổi tiếng trong Fairy Tail, Erza Scarlet được biết đến là một Pháp sư cấp S với tài năng kiếm thuật thuộc hàng vô song. Điểm làm nên thương hiệu "Băng Búa" đầy uy lực của Erza chính là ma thuật hoán phục vô cùng ấn tượng.

Cô có khả năng thay đổi trang bị cực kỳ nhanh chóng trong giao tranh, sở hữu bộ sưu tập đồ sộ gồm hơn 100 loại áo giáp khác nhau cùng 200 loại vũ khí đa dạng. Sự quyết đoán, tinh thần lãnh đạo và sức mạnh áp đảo giúp Erza luôn là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội trong những trận chiến sinh tử.

Sakura Kinomoto (Thủ Lĩnh Thẻ Bài)

Khác với dáng vẻ ngây thơ của một nữ sinh tiểu học, Sakura Kinomoto lại gánh trên vai sứ mệnh to lớn của một Thủ lĩnh thẻ bài. Cô nhận trách nhiệm tìm kiếm, phong ấn và điều khiển sức mạnh nguyên tố từ 52 lá bài huyền bí do pháp sư Clow Reed tạo ra. Trước đó, bản tính hậu đậu và tò mò của Sakura đã vô tình khiến 51 lá bài trốn thoát, ngoại trừ Windy.

Việc từng bước trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới, trong khi vẫn cân bằng được những thăng trầm của cuộc sống đời thường nghe có vẻ là thách thức vô cùng lớn. Thế nhưng, Sakura đã chinh phục tất cả bằng sự dũng cảm cùng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, đồng thời với câu thoại nổi tiếng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Usagi Tsukino (Thủy Thủ Mặt Trăng)

Trong vai trò Sailor Moon, Usagi Tsukino là thủ lĩnh của nhóm Thủy thủ Hệ Mặt Trời - những nữ anh hùng vũ trụ gánh vác trách nhiệm bảo vệ Trái Đất trước các thế lực bóng tối. Có thể khẳng định, Usagi là một trong những nhân vật kiểu mẫu bậc nhất của anime mọi thời đại.

Dù ban đầu là một cô gái hay khóc nhè, Usagi lại mang trong mình sức mạnh vô biên với khả năng hủy diệt dựa trên Sóng siêu âm, năng lực chữa lành kỳ diệu và trái tim đong đầy tình yêu thương. Đặc biệt, cô cũng là Thủy thủ Hệ Mặt Trời duy nhất hoàn toàn miễn nhiễm với việc bị ác hóa.

Nobara Kugisaki (Jujutsu Kaisen)

Là mảnh ghép cá tính thuộc học viện Chú thuật Tokyo trong Jujutsu Kaisen, Nobara Kugisaki được xây dựng là một nhân vật nữ cực kỳ cá tính, độc lập và bộc trực. Không hề e sợ trước những nguyền hồn đáng sợ, Nobara chiến đấu bằng phong cách rất riêng với búa, đinh và hình nhân thế mạng.

Tinh thần thép, sự kiêu hãnh và thái độ không bao giờ chịu lùi bước giúp Nobara trở thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất thế hệ anime mới. Dù Jujutsu Kaisen đã khép lại và chuyển sang hậu truyện Modulo, sự xuất hiện của Nobara "về vườn" vẫn khiến độc giả vô cùng quan tâm.

Yor Forger (Spy x Family)

Ban ngày là một nhân viên công sở hiền lành và có phần ngơ ngác, Yor Forger khi đêm xuống lại biến thành "Công chúa Gai" - một sát thủ chuyên nghiệp lừng danh với kỹ năng sát thương chí mạng.

Trong Spy x Family, Yor sở hữu nét đối lập giữa một người mẹ, người vợ vụng về, tràn đầy tình yêu thương với hình ảnh nữ sát thủ lành nghè. Cô có thể quật ngã hàng loạt kẻ thù chỉ bằng vài động tác, nhưng dễ dàng làm rơi vỡ đĩa bát chỉ vì vài giây lơ đễnh trước "anh xã" Loid và con gái Anya.

Vermouth (Thám Tử Lừng Danh Conan)

Là thành viên chủ chốt của Tổ chức Áo Đen trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Vermouth gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp quyến rũ, sự bí ẩn và tài cải trang thành thục đến mức không ai có thể nhận ra. Không xuất hiện quá nhiều và dày đặc, Vermouth vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, chiếm trọn khung hình bằng nhan sắc và khí chất của mình.

Với câu nói nổi tiếng "A secret makes a woman woman" (Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ), Vermouth là phản diện thông minh, sắc sảo của phe Áo đen, đồng thời sở hữu tính cách nội tâm phức tạp. Tuy ở phe ác nhưng cô cũng có "ngoại lẹ", vẫn luôn bảo vệ Shinichi Kudo và Ran Mouri theo cách riêng của mình.