Dàn nhạc Hoàng gia Versailles đưa khán giả Hà Nội 'du hành' qua bốn mùa âm nhạc Baroque

Tối 29/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles (Pháp) đã mang đến chương trình hòa nhạc “Four Seasons With Love” (Bốn mùa yêu). Chương trình gây ấn tượng với nhạc mục phong phú, sự kết hợp giữa khí nhạc và thanh nhạc cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Được xây dựng qua bốn phần Xuân - Hạ - Thu - Đông, chương trình lấy các tác phẩm về bốn mùa của nhà soạn nhạc Giovanni Antonio Guido làm mạch dẫn dắt. Đan xen trong đó là những sáng tác của các tên tuổi quen thuộc như Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse, Broschi…

Nhạc trưởng Stefan Plewniak và Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles biểu diễn tối 29/10. Ảnh: BTC

Nếu phần khí nhạc khắc họa thiên nhiên qua những chuyển động của bốn mùa, các aria và song ca lại mở rộng không gian biểu đạt sang thế giới cảm xúc con người, từ tình yêu, khát vọng, nỗi buồn đến những cung bậc giận dữ và cao trào kịch tính.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles thể hiện độ uyển chuyển, sự mượt mà và tính kịch tính đặc trưng của âm nhạc Baroque (thể loại nhạc cổ điển thịnh hành tại châu Âu vào thế kỉ XVII-XVIII).

Ba giọng ca Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano) và Stéphane Wolf (countertenor) đảm nhiệm các phần thanh nhạc, tạo nên những lớp màu biểu cảm đa dạng. Đáng chú ý, sự xuất hiện của bốn nghệ sĩ nữ trong trang phục áo dài Việt Nam cũng tạo điểm nhấn giao thoa văn hóa trên sân khấu.

Sự trở lại của Stefan Plewniak tại Hà Nội tiếp tục mang đến phong cách trình diễn giàu năng lượng, phóng khoáng. Trong những khoảnh khắc rộn ràng của chương trình, nhạc trưởng còn trực tiếp vỗ tay khuấy động không khí và nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Chương trình “Four Seasons With Love” ngày càng gắn kết, tạo mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles. Ảnh:BTC

Chương trình lần này tiếp tục nối dài mối quan hệ hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles. Từ “Four Seasons Concert” (2024), “The Seasons Ballet” (2024), opera “Carmen” (2025) đến hai đêm hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” (tháng 4/2026), hai nhà hát đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, góp phần đưa các tác phẩm và nghệ sĩ quốc tế đến với công chúng Việt Nam.

“Four Seasons With Love” tiếp tục có một đêm diễn vào tối nay, 30/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, Hà Nội.