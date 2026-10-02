Dàn nhạc Giao hưởng London trở lại Nhà hát Hồ Gươm

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội”, VACC 2026 do UBND TP Hà Nội, Vietnam Airlines phối hợp với LSO và Nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Qua âm nhạc, chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa quốc tế đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - một thành phố giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập.

Chương trình giới thiệu ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến thanh âm mạnh mẽ và kịch tính.

Nhạc trưởng Antonio Pappano chia sẻ với báo chí về VACC 2026 và sự trở lại của ông cùng LSO tại Nhà hát Hồ Gươm lần này.

Ngay trước đêm biểu diễn chính thức, Ban tổ chức cùng nhạc trưởng Antonio Pappano, Giám đốc LSO John Harte, nhạc sĩ Quốc Trung, giám đốc sản xuất và cũng là người kết nối, đưa LSO sang Việt Nam biểu diễn đã có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ nhiều thông tin thú vị về chương trình này.

Chia sẻ về VACC 2026, cố vấn nghệ thuật Nhà hát Hồ Gươm, ông Trần Hải Đăng khẳng định, chương trình sẽ tiếp tục hành trình kết nối Việt Nam với thế giới bằng âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô và đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của những chương trình nghệ thuật quốc tế.

Ông Trần Hải Đăng, cố vấn nghệ thuật Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ với báo chí về chương trình.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, LSO đã nhiều lần đồng hành cùng VACC, góp phần tạo nên cầu nối giữa khán giả Hà Nội và các nghệ sĩ, tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới. Sự trở lại của dàn nhạc trong năm 2026 tiếp tục nối dài mối duyên nghệ thuật giữa LSO và Thủ đô.

Trở lại cùng LSO năm nay là nhạc trưởng Antonio Pappano – người đã có hơn 20 năm gắn bó cùng Nhà hát Opera Hoàng gia Anh. Ông là Chỉ huy trưởng của LSO từ tháng 9/2024. Nhạc trưởng Antonio Pappano đã để lại dấu ấn qua nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc danh tiếng.

Giám đốc LSO John Harte cũng bày tỏ tin tưởng, với sự kết hợp giữa LSO, nhạc trưởng Antonio Pappano trong không gian biểu diễn hiện đại của Nhà hát Hồ Gươm, VACC 2026 sẽ mang đến một đêm giao hưởng giàu cảm xúc cho khán giả Thủ đô.

Nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định, sự đồng hành của LSO cùng VACC góp phần tạo nên cầu nối giữa khán giả Hà Nội và các nghệ sĩ, tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới.

Về nội dung chương trình biểu diễn, nhạc trưởng Antonio Pappano cũng tiết lộ, LSO sẽ biểu diễn The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov. Đây là một trong những tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ. Việc lựa chọn trình diễn The Enchanted Lake tại Nhà hát Hồ Gươm gợi nhắc về Hồ Gươm – biểu tượng văn hoá và lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Tác phẩm Sinfonia Concertante của Mozart sẽ mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad trên bức nền hòa thanh cùng Dàn nhạc Giao hưởng London.

Khép lại buổi trình diễn là Symphony No.5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

Nhạc trưởng Antonio Pappano chia sẻ với báo chí về VACC 2026 và sự trở lại của ông cùng LSO tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu.