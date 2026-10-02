Dàn nhạc Giao hưởng London mang âm thanh đẳng cấp thế giới trở lại Hà Nội

“Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert” trở lại với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) đã nhiều lần đồng hành cùng VACC, góp phần tạo nên cầu nối giữa khán giả Hà Nội và các nghệ sĩ, tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới. Sự trở lại của dàn nhạc trong năm 2026 tiếp tục nối dài mối duyên nghệ thuật giữa LSO và Thủ đô.

Đồng hành cùng LSO năm nay là Sir Antonio Pappano - Chỉ huy trưởng của dàn nhạc. Với hơn 20 năm gắn bó cùng Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, ông đã để lại dấu ấn qua nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc danh tiếng.

Sự kết hợp giữa LSO, Sir Antonio Pappano và không gian biểu diễn chuyên nghiệp sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô cơ hội thưởng thức các tác phẩm giao hưởng trong một mùa thu đặc biệt của Hà Nội.

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, VACC 2026 giới thiệu ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Mở đầu chương trình là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov - tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó, Sinfonia Concertante của Mozart mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad trên bức nền hòa thanh cùng Dàn nhạc Giao hưởng London.

Khép lại buổi trình diễn là Symphony No. 5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến thanh âm mạnh mẽ và kịch tính.

Qua phần trình diễn của LSO dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm giao hưởng giàu cảm xúc cho khán giả Thủ đô.

Trở lại Hà Nội lần thứ hai, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano bày tỏ niềm vinh hạnh sâu sắc và khẳng định việc gìn giữ, bảo vệ mối quan hệ hợp tác đặc biệt này giữa LSO, Vietnam Airlines cùng các cơ quan văn hóa Hà Nội là sứ mệnh vô cùng quan trọng đối với cá nhân ông.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) nằm trong chuỗi hoạt động Chạm Thu Hà Nội do Vietnam Airlines và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Qua âm nhạc, chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa quốc tế đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - một thành phố giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập.

Ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết, qua các mùa tổ chức, hành trình từ năm 2017 đến nay cũng cho thấy để xây dựng một chương trình văn hóa có uy tín cần thời gian và sự đầu tư lâu dài.

Chất lượng nghệ thuật phải được duy trì qua từng mùa, quan hệ với các đối tác quốc tế cần được củng cố và chương trình phải tiếp tục thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc.

Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu.

Ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines phát biểu tại họp báo

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tiếp tục hành trình kết nối Việt Nam với thế giới bằng âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô và đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của những chương trình nghệ thuật quốc tế.