Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới chơi 'Quốc ca' ở Nhà hát Hồ Gươm

Sáng 2/10, Sir Antonio Pappano - Chỉ huy trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) - đã có mặt ở Hà Nội để gặp gỡ báo chí trước thềm đêm diễn Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đồng hành với ông còn có giám đốc mới của dàn nhạc cùng nhạc sĩ Quốc Trung.

Nhạc sĩ Quốc Trung cùng Sir Antonio Pappano và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng London tại họp báo.

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, VACC 2026 mở màn với Quốc ca của Việt Nam và giới thiệu 3 tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Mở đầu chương trình là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov - tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó, Sinfonia Concertante của Mozart mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad trên bức nền hòa thanh cùng Dàn nhạc Giao hưởng London. Khép lại buổi trình diễn là Symphony No. 5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

Sir Antonio Pappano và các nghệ sĩ của LSO - một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới. Ảnh: LSO

Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến thanh âm mạnh mẽ và kịch tính.

Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu.

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho buổi diễn của Dàn nhạc Giao hưởng London:

Tại họp báo, Sir Antonio Pappano tiết lộ tour diễn châu Á lần này của LSO có 4 nhạc mục khác nhau và chương trình ở Việt Nam khác với nhạc mục tại Trung Quốc và Nhật Bản với sự góp mặt của nghệ sĩ độc tấu hàng đầu của dàn nhạc là nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad. Sir Antonio Pappano cũng bày tỏ sự háo hức trong lần thứ 2 trở lại biểu diễn cùng LSO tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nhạc sĩ Quốc Trung nói ngay sau buổi diễn của LSO năm ngoái thì anh cùng LSO đã bàn bạc cho show diễn năm nay để đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ phía dàn nhạc theo tiêu chuẩn cao nhất. Ông Trần Hải Đăng - cố vấn nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm nói đây đã là lần thứ 5 LSO quay lại diễn ở Việt Nam và đêm nay sẽ là đêm bùng nổ vì khán giả đã mong chờ dàn nhạc rất lâu cùng chỉ huy vĩ đại cùng giám đốc mới.

Ảnh, video: Quỳnh An