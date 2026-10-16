Dàn người tình của nam diễn viên 'Titanic' độc thân sát gái bậc nhất

Mới đây, Leonardo DiCaprio được bắt gặp trong chuyến du lịch Hawaii cùng bạn gái kém 24 tuổi Vittoria Ceretti và nhóm bạn, trong đó có nam diễn viên Tobey Maguire.

Leonardo DiCaprio cùng bạn gái trong chuyến du lịch biển vừa qua.

Tài tử Titanic từng chia sẻ với PEOPLE muốn sống chậm lại khi bước sang tuổi 50, dù vẫn sẵn sàng nhận những vai diễn phù hợp. Ngoài sự nghiệp điện ảnh, đời tư của nam diễn viên vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt là những mối tình với các người mẫu, diễn viên nổi tiếng.

Những mối tình kéo dài nhiều năm với dàn nữ minh tinh chất lượng

Gisele Bündchen là một trong những người gắn bó lâu nhất với Leonardo DiCaprio trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Hai người bắt đầu hẹn hò vào khoảng năm 1999-2000 và duy trì mối quan hệ đến năm 2005. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, trận đấu bóng rổ và hoạt động liên quan đến môi trường. Họ cùng dự lễ trao giải Oscar năm 2005 trước khi chia tay. Sau này, Gisele Bündchen cho biết cả hai không phù hợp để tiếp tục làm người yêu nhưng cô vẫn dành sự tôn trọng cho bạn trai cũ.

Leonardo DiCaprio và Gisele Bündchen.

Sau Gisele Bündchen, nam tài tử công khai hẹn hò người mẫu Israel Bar Refaeli. Mối quan hệ bắt đầu năm 2005, có thời gian gián đoạn rồi tái hợp, trước khi kết thúc vào năm 2011. Trong những năm bên nhau, hai người thường được bắt gặp đi du lịch và xuất hiện tại các sự kiện thể thao. Đây cũng là một trong những mối tình kéo dài đáng kể của nam diễn viên.

Leonardo DiCaprio và Bar Refaeli.

Năm 2011, Leonardo DiCaprio hẹn hò với Blake Lively, ngôi sao của loạt phim Gossip Girl. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau tại châu Âu và có những chuyến đi riêng. Theo các nguồn tin giải trí, mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng 5 tháng. Sau đó, Blake Lively kết hôn với Ryan Reynolds vào năm 2012.

Leonardo DiCaprio bị bắt gặp ở cùng Blake Lively.

Năm 2012, nam diễn viên có thời gian hẹn hò Erin Heatherton, nữ người mẫu từng trình diễn cho Victoria's Secret, khi ấy cô nàng mới 22 tuổi. Đến năm 2013, anh bắt đầu mối quan hệ với nữ người mẫu Đức Toni Garrn. Cặp đôi được bắt gặp đi nghỉ dưỡng và xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp nhưng đã chia tay vào năm 2014.

Leonardo DiCaprio thường xuyên đạp xe cùng Erin Heatherton.

Sau đó, Leonardo DiCaprio tiếp tục có mối quan hệ tình cảm với Kelly Rohrbach vào năm 2015. Mối quan hệ được truyền thông đưa tin kéo dài khoảng nửa năm trước khi hai người chia tay. Năm 2016, nam diễn viên hẹn hò người mẫu Đan Mạch Nina Agdal. Cả hai thường xuyên được bắt gặp trong những chuyến đi cùng nhau nhưng mối quan hệ kết thúc vào năm sau đó.

Leonardo DiCaprio và Kelly Rohrbach.

Cũng trong năm 2017, nam tài tử bắt đầu hẹn hò Camila Morrone, người mẫu kiêm diễn viên. Đây là mối quan hệ kéo dài khoảng 5 năm, lâu hơn nhiều cuộc tình trước đó của nam diễn viên. Hai người thường được bắt gặp đi nghỉ dưỡng và dành thời gian bên nhau, trong khi vẫn giữ kín phần lớn đời tư.

Morrone từng lên tiếng trước những bình luận về khoảng cách tuổi tác giữa cô và DiCaprio, cho rằng mọi người nên được tự do lựa chọn người mình yêu. Cặp đôi chia tay vào năm 2022. Thời điểm này, Morrone vừa bước sang tuổi 25 khiến truyền thông tiếp tục nhắc đến nhận định lâu nay về việc Leonardo DiCaprio thường hẹn hò phụ nữ dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác nhận tuổi tác là nguyên nhân khiến hai người đường ai nấy đi.

Siêu mẫu Gigi Hadid.

Sau khi chia tay Morrone, Leonardo DiCaprio được đồn đoán có liên hệ tình cảm với siêu mẫu Gigi Hadid. Hai người được bắt gặp tại một số địa điểm giải trí ở New York vào năm 2022 và tiếp tục xuất hiện trong các tin đồn tình cảm sau đó. Tuy nhiên, cả hai không công khai xác nhận mối quan hệ.

Cuối năm 2022, Leonardo DiCaprio được bắt gặp đi cùng Victoria Lamas, con gái nam diễn viên Lorenzo Lamas. Thông tin về hai người chủ yếu xuất phát từ những lần xuất hiện cùng nhau và các bài báo giải trí, không có xác nhận chính thức về một mối quan hệ lâu dài.

Vittoria Ceretti, bạn gái hiện tại của tài tử

Từ năm 2023, Leonardo DiCaprio bắt đầu được truyền thông liên hệ tình cảm với người mẫu Italy Vittoria Ceretti. Hai người được cho là gặp nhau tại Milan, trước khi bị bắt gặp đi ăn kem cùng nhau đầy tình tứ ở Santa Barbara, California vào tháng 8 cùng năm.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti

Cuối năm 2023, Us Weekly đưa tin nam diễn viên rất say đắm bạn gái và cả hai có nhiều điểm chung. Kể từ đó, cặp đôi nhiều lần được bắt gặp bên nhau nhưng tương đối kín tiếng về chuyện riêng tư.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue France vào tháng 4/2025, Ceretti hiếm hoi đề cập đến áp lực khi hẹn hò với một người nổi tiếng hơn mình. Cô cho biết không muốn bị công chúng chỉ nhìn nhận với tư cách bạn gái của một ngôi sao thay vì được công nhận bởi sự nghiệp người mẫu riêng.

Dù không trực tiếp nhắc tên bạn trai, siêu mẫu Vittoria Ceretti chia sẻ rằng việc bị gắn với danh tiếng của người yêu có thể gây khó chịu. Cô cũng tiết lộ hai người gặp nhau tại Milan và bày tỏ tình yêu với Titanic, bộ phim đưa Leonardo DiCaprio trở thành sao hạng A của Hollywood và toàn cầu suốt gần 30 năm qua.

Leonardo DiCaprio trong phiên bản kỷ niệm 25 năm ra đời phim 'Titanic':