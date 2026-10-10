Dàn người đẹp rạng ngời trên thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam

10/10/2026 19:49

report Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và 53 thí sinh sẵn sàng bước vào màn đồng diễn

Trước giờ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cố vấn cuộc thi cùng hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và 53 thí sinh chụp hình ở hậu trường.

53 thí sinh được truyền động lực từ các đàn chị, những người đi trước từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024/

10/10/2026 19:38

report Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

Hoa hậu Mai Phương tái xuất tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 trên quê hương Hải Phòng, thu hút mọi ánh nhìn. Sau 24 năm đăng quang, người đẹp đất Cảng ghi dấu ấn với nhan sắc và phong thái cuốn hút "vượt thời gian". Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng), sau đó du học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton (Anh).

Sau khi hoàn thành du học và về nước, cô không gia nhập giới giải trí mà chọn cuộc sống bình yên, làm công chức tại Cục Hải quan Hải Phòng. Giữa không khí sôi động của đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Mai Phương gây chú ý với vẻ đẹp đằm thắm. Trở về Hải Phòng lần này, Hoa hậu Việt Nam 2002 góp thêm sức hút cho đêm thi lựa chọn những gương mặt bước tiếp vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

10/10/2026 19:38

report 100 người đứng sau nhan sắc rực rỡ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

10/10/2026 19:34

report Dàn giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026

Dàn Giám khảo uy tín của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, từ trái qua: Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thiện Viễn và MC Trần Ngọc.

Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thiện Viễn đánh giá rất cao chất lượng thí sinh năm nay, nhận xét nhiều cô gái có vẻ đẹp hiếm, đối đáp thông minh và sở hữu làn da mộc không tì vết.

Đây là lần thứ 4 nhà thiết kế Lê Thanh Hòa ngồi "ghế nóng" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

MC Trần Ngọc chia sẻ việc tìm một thí sinh đẹp không quá khó, nhưng thử thách lớn nhất là tìm ra người hội tụ cả "hương" và "sắc", có tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và sự chân thành.

10/10/2026 19:30

report Thảm đỏ bừng sáng với sự xuất hiện của Hà Trúc Linh

Với bản lĩnh và kinh nghiệm của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 từ hành trình đầu tiên nhằm chia sẻ mọi mặt về kinh nghiệm, quá trình chăm sóc cơ thể và làm sao để có thần thái tự tin trên sân khấu, hướng đến Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước đêm thi quan trọng ở Chung khảo, Hoa hậu Hà Trúc Linh khuyên thí sinh ăn uống điều độ, hạn chế những món ăn dễ ảnh hưởng đến vóc dáng như trà sữa, bánh tráng trộn. Đây cũng là kinh nghiệm cô từng áp dụng trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hà Trúc Linh đồng hành với nhiều hoạt động của thí sinh ở vòng Chung khảo. Cô cũng tặng món quà đặc biệt cho 53 thí sinh trước đêm thi.

Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết trước khi tham gia cuộc thi, cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh việc đi học và về nhà. Sau khi đăng quang, cô có cơ hội đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, quan sát những vùng đất và tìm hiểu văn hóa, lối sống khác nhau.

10/10/2026 19:29

report Hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đọ sắc trên thảm đỏ

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chọn váy trắng khoe bờ vai thanh mảnh khi xuất hiện ở thảm đỏ.

Á hậu Châu Anh sẽ cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn tiết mục mở màn Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cận nhan sắc rạng rỡ của Trần Ngọc Châu Anh sau hơn một năm trở thành Á hậu 1. Rất nhiều người trầm trồ với sự hiện diện của người đẹp.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi hạnh phúc khi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở quê hương của cô - TP Hải Phòng.

Vân Nhi đồng hành với dàn thí sinh từ những ngày đầu, truyền cảm hứng chinh phục hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đọ nhan sắc trên thảm đỏ.

10/10/2026 19:18

report Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 thắp sáng thảm đỏ

Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan gây ấn tượng với phong cách trưởng thành, tự tin. Bước ra khỏi cuộc thi, Đinh Hoàng Linh Đan không chỉ được nhắc đến bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi cách cô từng bước xây dựng hình ảnh một người trẻ năng động, có định hướng rõ ràng.

Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan.

Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thị Thùy Dương cũng xuất hiện tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 để ủng hộ các đàn em. Trong suốt hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Thùy Dương nhiều lần xuất hiện cùng các Hoa hậu, Á hậu để đồng hành cùng cuộc thi. Những câu chuyện truyền cảm hứng của cô được nhiều thí sinh thích thú và ủng hộ.

Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

10/10/2026 19:12

report Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền tỏa sáng ở thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền có mặt từ sớm ở thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đạo diễn phim Mưa đỏ chọn trang phục truyền thống khi xuất hiện ở thảm đỏ và nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền tham gia vào hội đồng ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Việc lựa chọn nữ đạo diễn xuất phát từ tiêu chí đánh giá thí sinh dựa trên bốn trụ cột: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến. Đạo diễn am hiểu tổng thể, sâu sắc về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa, lịch sử, khả năng diễn xuất. Đó cũng là những tiêu chí quan trọng khi đánh giá thí sinh tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

10/10/2026 19:03

report Dàn khách VIP bắt đầu đổ bộ thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Khoảng 18h, không khí ở khu vực thảm đỏ đã rất "nóng" với sự xuất hiện của dàn người đẹp, khách mời.

Thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam hâm nóng với sự xuất hiện của Vũ Quỳnh Trang, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, bắt trọn sự thu hút từ các ống kính.

Đạo diễn catwalk của Hoa hậu Việt Nam 2026 - người mẫu Ngọc Anh Nana trên thảm đỏ. Chia sẻ về việc nhận lời làm đạo diễn catwalk cho Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Anh Nana cho biết đây là sân chơi nhan sắc uy tín mà cô trân trọng. Người đẹp muốn dùng những kinh nghiệm tích lũy để giúp các thí sinh tự tin hơn, đẹp hơn và quan trọng nhất là thể hiện được màu sắc của mình trên sân khấu.

Thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu đón dàn khách mời đổ bộ, toàn những gương mặt đình đám trong làng "nhan sắc" Việt.

10/10/2026 18:33

report Sẵn sàng cho đêm chung khảo bùng nổ, nhiều dấu ấn của Hoa hậu Việt Nam 2026

Đạo diễn Lê Thiện Viễn ấn tượng đặc biệt khi xem thí sinh tập đồng diễn. Những cô gái có vẻ hiền, ít nói trong giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ khi biểu diễn cùng nhau. Ông kỳ vọng sự chuyển biến ấy sẽ mang đến một đêm chung khảo sôi động, nơi thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình.

Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy sự khác nhau trong cách mỗi thí sinh bộc lộ mục tiêu. Có người thể hiện quyết tâm vào nhóm dẫn đầu, thậm chí hướng tới danh hiệu hoa hậu. Có thí sinh còn rụt rè, cần thêm sự khích lệ để tự tin trình bày suy nghĩ.

"Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa", đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ.

10/10/2026 18:14

report Hoa khôi Ngoại thương, Hoa khôi Học viện Báo chí sẵn sàng bùng nổ ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

10/10/2026 17:50

report Đỗ Mỹ Linh choáng ngợp với chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm thi ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng là cột mốc quan trọng để các cô gái cạnh tranh cơ hội vào vòng chung kết.

Với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, phỏng vấn kín là một trong những phần thi giúp giám khảo tiếp cận thí sinh gần nhất. Khi các cô gái để mặt mộc và trao đổi trực tiếp, giám khảo có điều kiện quan sát diện mạo, đồng thời hiểu rõ hơn về con người phía sau phần trình diễn.

“Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay rất đồng đều, phải nói là đồng đều nhất trong tất cả năm mà tôi từng chấm”, giám khảo Đỗ Mỹ Linh nhận xét.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò giám khảo.

Đỗ Mỹ Linh cho biết nhiều thí sinh trả lời trôi chảy, mang đến những thông tin khiến cô bất ngờ. Cuộc trò chuyện giúp giám khảo có thêm căn cứ nhìn nhận khả năng diễn đạt, cách suy nghĩ và trải nghiệm riêng của từng cô gái, bên cạnh ấn tượng ban đầu về nhan sắc.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn nhận sức ép ở quyết định lựa chọn những người đi tiếp.

“Tôi thấy năm nay chấm thi không dễ dàng bởi mặt bằng chung của thí sinh tương đối đồng đều”, ông nói.

Qua tiếp xúc gần, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận thấy các cô gái có tư duy linh hoạt, tự tin và biết thể hiện quan điểm. Dù vẫn có thí sinh nổi bật hơn và một số người còn khoảng cách so với các bạn, chất lượng chung khiến việc cân nhắc từng trường hợp trở nên khó khăn.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn đặt câu hỏi cho thí sinh.

Ở góc độ quan sát trực diện, đạo diễn Lê Thiện Viễn dành sự chú ý cho vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

10/10/2026 17:43

report Cô gái đang được bình chọn nhiều nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

10/10/2026 17:17

report Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu

Khoảng 16h45 ngày 10/10, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam tại quảng trường Dragon Beach, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đồ Sơn.

Đại diện Báo Tiền Phong gồm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và đại diện Hoàng Thành Media tiếp đón lãnh đạo TP Hải Phòng.

10/10/2026 16:37

report Đếm ngược từng phút để bước ra sân khấu hoành tráng của chung khảo HHVN 2026

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh đã hoàn thiện khâu làm tóc.

Nét rạng rỡ của thí sinh Thúy Linh.

Lê Phương Nghi thuộc nhóm thí sinh có mái tóc dài nhất cuộc thi.

Thí sinh Gouband Lisa - 19 tuổi, mang dòng máu Việt - Pháp luôn nổi bật từ đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Văn Hà Phương Nhi sinh năm 2000, là du học sinh trở về Việt Nam sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia. Sau một hành trình dài, Phương Nhi hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng.

10/10/2026 16:27

report Tất cả vì mục tiêu đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho Hoa hậu Việt Nam 2026

Khoảng 15h, các chuyên viên trang điểm, làm tóc bắt đầu làm việc, giúp thí sinh có tạo hình lộng lẫy nhất trên sân khấu.

Trước đó, các cô gái đã được tổng duyệt, chọn lay-out phù hợp nhất để tỏa sáng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Không khí khẩn trương từ đội ngũ make-up cho đến thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Yến Trang hài lòng với khâu make-up và sẵn sàng bước lên sân khấu trình diễn.

Cận khuôn mặt 2 thí sinh Khánh Ly, Hải Lan trước giờ G.

Bùi Thị Thái Thanh đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.

10/10/2026 16:19

report Sân khấu giữa Đồi Rồng sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả

Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Công tác thi công, hoàn thiện sân khấu đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm chung khảo 10/10.

Sân khấu quy mô lớn với sức chứa lên đến 3.000 chỗ ngồi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.

Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Đội ngũ tình nguyện viên đảm bảo khâu soát vé diễn ra khẩn trương, an toàn.

Theo ban tổ chức, ở đêm chung khảo toàn quốc, tất cả thí sinh đều là trung tâm. Rất nhiều nhân sự được huy động để đảm bảo chất lượng đêm thi quan trọng.

Công tác đón khách được phân công kỹ lưỡng.

Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi chung khảo.