Dàn nghệ sỹ tên tuổi đồng hành cùng dự án nghệ thuật về người Việt ở nước ngoài

Bộ phim do hãng Cinexia Productions (Đức) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Beyond the Broken Bridge” (tạm dịch: Vượt qua cây cầu gãy) là dự án phim thể hiện hành trình tìm về nguồn cội của kiều bào ở nước ngoài, thể hiện tình cảm của bà con luôn hướng về quê hương, từ đó quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, đang vươn mình phát triển.

Đó là nhận định của Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tại vòng chung kết cuộc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim, diễn ra tại Hà Nội ngày 14/11.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện của cộng đồng người Việt xa xứ, bộ phim xoay quanh Đan, một người trẻ trưởng thành giữa hai nền văn hóa và trở về Việt Nam để tìm hiểu quá khứ gia đình. Những cuộc gặp gỡ trên quê hương đưa nhân vật đối diện với khoảng cách thế hệ, các tổn thương chưa được hóa giải và câu hỏi về nơi mình thực sự thuộc về. Qua đó, tác phẩm hướng tới thông điệp về tình thân, bản sắc văn hóa và sự gắn bó với cội nguồn.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (đứng giữa). (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ban Tổ chức dự án gồm các thành viên chính: Đạo diễn Kristina Schippling – nhà làm phim người Đức với hơn 300 giải thưởng điện ảnh quốc tế; ông Aaron Le, nhà sản xuất và đồng sáng lập Cinexia Productions; bà Đỗ Thị Kiều Anh - đồng đạo diễn…

Phim dự kiến được quay hình tại Việt Nam trong tháng 11-12/2026 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng (Mũi Né) và Vĩnh Long (Cồn Chim).

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao mục đích của dự án phim với mong muốn giới thiệu về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với bản sắc và văn hóa riêng biệt, không bị hòa tan, giàu tình yêu thương, nghị lực vượt qua những mặc cảm, khó khăn.

Trong đó, có những câu chuyện truyền cảm hứng trong việc đóng góp vào sự phát triển sở tại, xây dựng và phát triển cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá du lịch, văn hóa, con người và cảnh quan Việt Nam đến khán giả Đức, châu Âu.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa tham gia cố vấn âm nhạc cho bộ phim. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, việc sản xuất bộ phim trên cũng góp phần triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là về phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam," hỗ trợ kiều bào củng cố chỗ đứng vững chắc không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn về văn hóa.

Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất và giới thiệu bộ phim, Cinexia Productions ra mắt ba nhóm nhân sự: Hội đồng Cố vấn quản lý, Hội đồng Cố vấn chuyên môn và Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam-châu Âu nhằm tạo thêm cơ sở để êkip triển khai dự án tại Việt Nam và châu Âu.

Hội đồng Cố vấn chuyên môn quy tụ các nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhân dân Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, Viện phó Viện Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc; Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sỹ âm nhạc Việt Nam, tham gia cố vấn âm nhạc; và bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam./.