Sau loạt hình ảnh khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), các nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say hi” tiếp tục cập nhật hành trình khi đặt chân đến Las Vegas. Những khoảnh khắc gặp gỡ, nhận hành lý và chụp ảnh cùng đồng nghiệp được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ, hâm nóng cuộc hẹn âm nhạc trong dịp Lễ Tạ ơn.

Dương Domic, Song Luân, Ali Hoàng Dương và CoolKid là những gương mặt xuất hiện trong loạt hình ảnh đầu tiên tại Mỹ. Sau phong cách “che kín” ở sân bay Tân Sơn Nhất, Dương Domic khiến người hâm mộ thích thú khi “lộ mặt” trong bức ảnh chung với đồng nghiệp.

Những hình ảnh đầu tiên của các “anh trai”, “em xinh” tại Las Vegas khiến người hâm mộ hào hứng. Ảnh: NSX

Dương Domic từng tham gia hai đêm concert “Anh trai say hi” tại Las Vegas năm 2025. Lần trở lại này, nam ca sĩ góp mặt trong đội hình mở rộng với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ “Tinh hà say hi” và “Em xinh say hi”.

JSol, Hyo và Sơn.K cũng tiếp tục hành trình biểu diễn sau chuỗi bốn đêm concert “Tinh hà say hi” tại TPHCM và Hà Nội. Trong khi đó, CONGB và buitruonglinh cũng thu hút sự chú ý qua những hình ảnh hội ngộ trước và sau chuyến bay.

Sự xuất hiện của Trấn Thành tại Las Vegas cũng khiến người hâm mộ quan tâm. Dù đang trong đợt quảng bá phiên bản điện ảnh “Running Man Việt Nam 2026: Về nhà” tại các rạp chiếu, nam MC vẫn lên đường đồng hành cùng concert. Trên trang cá nhân, anh hài hước chia sẻ việc sang Mỹ “mưu sinh”, “làm ăn xa”, tạo thêm không khí sôi động trước giờ diễn.

Ở phía các “em xinh”, Juky San và Lamoon có mặt cùng đoàn tại khu vực nhận hành lý. Sự góp mặt của những nghệ sĩ nữ bên cạnh dàn “anh trai” mở rộng màu sắc đội hình biểu diễn, đồng thời khiến khán giả chờ đợi những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ nam và nữ trên cùng sân khấu.

Hành trình của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav, MANBO và Pháp Kiều cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, HIEUTHUHAI có lịch biểu diễn hai đêm liên tiếp tại PH Live. Sau concert Vũ trụ “Say hi” ngày 28/11, nam rapper sẽ tiếp tục mang chương trình cá nhân “Mắt nhắm mắt mở” đến địa điểm này vào ngày 29/11.

Bên cạnh những hình ảnh check-in, khán giả đang chờ đợi các cập nhật về lịch tập luyện và tổng duyệt của dàn nghệ sĩ tại Las Vegas. Với đội hình đông thành viên, việc phối hợp các tiết mục, âm thanh, vũ đạo, vị trí và đường di chuyển trên sân khấu là những khâu quan trọng để bảo đảm sự kết nối xuyên suốt của chương trình.

HIEUTHUHAI có lịch biểu diễn 2 đêm liên tiếp tại PH Live. Ảnh: NSX

Diễn ra ngày 28/11 (giờ Mỹ) tại PH Live, thuộc Planet Hollywood, Las Vegas, concert Vũ trụ “Say hi” quy tụ 21 nghệ sĩ đến từ “Anh trai say hi” 2024, “Anh trai say hi” 2025, “Tinh hà say hi” và “Em xinh say hi”, cùng sự đồng hành của MC Trấn Thành.

Đội hình biểu diễn tập hợp nhiều màu sắc âm nhạc, từ ca hát, rap, sáng tác đến vũ đạo và khả năng trình diễn sân khấu. Việc các nghệ sĩ từng tham gia những chương trình khác nhau cùng xuất hiện tạo nên cuộc hội ngộ đáng chú ý, đặc biệt với cộng đồng khán giả theo dõi Vũ trụ “Say hi” từ những mùa đầu tiên.

Chương trình diễn ra vào dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn, thời điểm nhiều khán giả có thể sắp xếp thời gian nghỉ để đến Las Vegas.