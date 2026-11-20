Chương trình nghệ thuật “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, như: Đức Phúc, Erik, Orange, Hồng Dương, Double2T, Xệ Xệ; cùng sự dẫn dắt của MC Thế Cương và MC Minh Hằng. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình có màn trình diễn dù lượn của Đội dù lượn Sky Rider, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật và giải trí đặc sắc.

Chương trình có màn trình diễn dù lượn của Đội dù lượn Sky Rider.

Với 21 ca khúc, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, kết hợp những sáng tác về quê hương, đất nước, tình yêu và khát vọng tuổi trẻ, gồm: “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Cao Bằng đón anh về”, “Em bé Việt Nam”, “Người miền núi chất”, “Gặp lại năm ta 60”, “Ngày đầu tiên”, “Khát vọng là người Việt”…

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Cao Bằng (CRTV) từ 20h đến 22h và tiếp sóng tại truyền hình các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

Các nghệ sĩ, diễn viên đang tập luyện cho đêm nghệ thuật tối 21/11.

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp “Vì cộng đồng không ma túy”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Người dân và du khách có thể đến quảng trường để trực tiếp thưởng thức chương trình, cổ vũ các nghệ sĩ và hòa mình vào không khí đêm nghệ thuật.