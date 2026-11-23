Nghệ sĩ nhí tham gia lễ tổng duyệt chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Văn Tuyến

Lễ tổng duyệt có sự tham gia của những tên tuổi nghệ sĩ gạo cội và dàn sao Vpop đình đám. Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ sĩ nhí tài năng đã mang đến một sắc màu tươi mới, hồn nhiên và đầy cảm xúc.

Có mặt tại hậu trường buổi tổng duyệt từ sớm, ca sĩ nhí “triệu view” Ali Thục Phương bày tỏ sự háo hức, hồi hộp xen lẫn niềm vui và tự hào khi được góp mặt trong một chương trình nghệ thuật quy mô và ý nghĩa như "Muôn sắc Việt Nam".

“Ngay từ khi nhận được ca khúc biểu diễn, con đã dành nhiều thời gian để tập luyện, nghe đi nghe lại để thuộc nhuần nhuyễn giai điệu, ca từ. Bên cạnh chuyên môn, con cũng chuẩn bị cho mình tinh thần thoải mái, tự tin cùng nguồn năng lượng tích cực nhất để sẵn sàng cháy hết mình cùng khán giả vào tối 24-11”, Ali Thục Phương cho biết.

Sao nhí Ali Thục Phương chia sẻ tại hậu trường. Ảnh: Đức Hùng

Thông qua chương trình, cô bé mong muốn các bạn trẻ sẽ tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống thông qua âm nhạc cũng như những loại hình nghệ thuật khác của Việt Nam.

“Hy vọng sau chương trình, nhiều bạn nhỏ sẽ thêm yêu thích những làn điệu dân ca, chủ động tìm hiểu về lịch sử, truyền thống dân tộc, từ đó góp phần lan tỏa rộng rãi bản sắc văn hóa Việt Nam”, Ali Thục Phương chia sẻ.

Sao nhí Ngô Tuệ Mẫn cho biết: “Con vừa hồi hộp, vừa háo hức và vô cùng tự hào khi được đứng trên sân khấu lớn của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Điều khiến con xúc động nhất là được cất tiếng hát về đất nước mình giữa hàng chục nghìn trái tim cùng chung một tình yêu Việt Nam. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ mà con không bao giờ quên”.

Theo Ngô Tuệ Mẫn, chương trình là dịp để tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

“Con hy vọng rằng, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa nước nhà, thế hệ nghệ sĩ trẻ như chúng con sẽ ngày càng có nhiều cơ hội được học hỏi, sáng tạo, cống hiến và góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng chính tài năng và tình yêu nghệ thuật của mình”, Tuệ Mẫn cho biết.

Với ca sĩ nhí Bùi Khâu Minh Triết, được đứng trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” là niềm tự hào, xen lẫn sự hồi hộp. Minh Triết sẽ biểu diễn ca khúc “Thương ca Tiếng Việt” cùng ca sĩ Mỹ Tâm.

“Được đứng trên sân khấu lớn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, biểu diễn cùng cô Mỹ Tâm trước hàng chục nghìn khán giả là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với con. Con đang rất mong chờ giây phút được đứng trên sân khấu và cháy hết mình cùng âm nhạc cũng như lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực đến mọi người”, Minh Triết nói.

Ca sĩ nhí Minh Triết tại hậu trường lễ tổng duyệt. Ảnh: Đức Hùng

Với ca sĩ nhí Minh Giang, cô bé mong muốn chương trình sẽ truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước cũng như truyền thống lịch sử của Việt Nam.

“Khi cất tiếng hát vang lên trước đông đảo khán giả và hòa cùng không khí rộn ràng của chương trình, con cảm nhận rõ nét đẹp của âm nhạc và văn hóa quê hương mình. Con mong rằng qua những lời ca của chúng con, nhiều người sẽ thêm yêu mến văn hóa Việt Nam và cùng nhau giữ gìn những giá trị tốt đẹp ấy”, Minh Giang chia sẻ.

Cùng các bạn nhỏ biểu diễn ca khúc gắn liền với làng quê Việt Nam, sao nhí Thiên Kim bộc bạch: “Con hy vọng rằng, tiết mục của chúng con sẽ lan tỏa tình yêu làng quê, những điều bình dị, thân thương đến tất cả mọi người”.

Ca sĩ nhí Kim Cương cũng cho biết, bài hát em biểu diễn gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt. Mỗi câu hát đều mộc mạc, thấm đẫm tình yêu tha thiết dành cho quê hương, đất nước.

“Được hát giai điệu quen thuộc ấy trong không gian nghệ thuật trang trọng như "Muôn sắc Việt Nam', em mong muốn truyền tải trọn vẹn sự biết ơn, niềm trân trọng giá trị lao động và nét đẹp văn hóa dân tộc đến với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ hôm nay”, Kim Cương chia sẻ.