Tiếp nối hành trình của dự án KOSMIK live concert in Hanoi, album ANTI GENRE ra đời như lời khẳng định vị thế và tư duy âm nhạc của SpaceSpeakers sau 15 năm gắn bó. Khái niệm của album được khởi nguồn từ chính tên gọi nguyên bản SpaceSpeakers - Loa không gian.

Album mang tinh thần năng động, cởi mở và đầy tính ngẫu hứng. Đó là nơi mọi rào cản về thế hệ hay phong cách đều được gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự tung hứng đầy tự nhiên trong phòng thu. Album gồm 10 ca khúc gồm: Era XV, Black star, Here we go, Love ya, Ở nhà một mình, Dream of A lonely man, Không xi nhê, Bae G9, Đông sang và Black turquoise.

Người nghe sẽ được dẫn dắt qua một không gian âm nhạc biến hóa không ngừng. Album trải dài trên nhiều địa hạt từ dubstep, trap, hip hop, funk, disco cho đến pop, rock, R&B và Instrumental. Mười track nhạc là mười cuộc đối thoại âm thanh độc đáo, nơi mỗi nghệ sĩ đều có không gian riêng để tỏa sáng nhưng vẫn hòa nhịp trong một tổng thể thống nhất.

Khác biệt lớn nhất của ANTI GENRE so với cột mốc KOSMIK 2022 nằm ở sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu cùng thế hệ YG (young generation) của SS Label. Cuộc hội ngộ giữa tư duy dày dạn của lớp nghệ sĩ tiên phong và nguồn năng lượng mới mẻ từ lứa kế cận đã tạo nên một đội hình hợp tác hiếm thấy trên thị trường hiện nay.

Song hành cùng âm nhạc là sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu về mặt thị giác dưới sự dẫn dắt của bộ đôi giám đốc sáng tạo Touliver và Kiên Ứng. Thay vì sử dụng định dạng đồ họa 3D quen thuộc, cả hai đã trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện những set quay riêng biệt, đúng với tinh thần cho từng ca khúc. Đây là không gian để mỗi nghệ sĩ mang đến một mảng màu riêng biệt, cùng hội tụ tạo nên dấu ấn cá tính và hình ảnh độc bản trong "vũ trụ KOSMIK".