Dàn nam thần Hoa ngữ cùng xuất hiện tại đêm hội thời trang của tạp chí W

Đêm hội thường niên của tạp chí thời trang W phiên bản Trung Quốc diễn ra tối 9/11 tại Thượng Hải trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, khoảnh khắc Bạch Kính Đình, Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long, Vương Gia Nhĩ và Trương Lăng Hách cùng xuất hiện tại một bàn tiệc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Năm nghệ sĩ sở hữu phong cách và hình ảnh khác biệt, tạo nên màn hội tụ được khán giả thích thú.

Sự chú ý dành cho nhóm nghệ sĩ này không chỉ đến từ danh tiếng mà còn bởi sự đối lập thú vị trong tạo hình. Bạch Kính Đình xuất hiện với chiếc mũ lông và áo khoác lông dày, mang đến vẻ ngoài cá tính, có phần ấm áp. Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên lại chọn bộ trang phục có thiết kế táo bạo, với phần thân trước là áo vest kết hợp cổ chữ V sâu và chi tiết ren, còn phía sau để lộ khoảng lưng lớn. Sự tương phản giữa hai bộ trang phục khiến khán giả hài hước ví von một người đang chuẩn bị cho mùa đông, người còn lại lại như đang tận hưởng mùa hè.

Bạch Kính Đình, Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long, Vương Gia Nhĩ và Trương Lăng Hách cùng xuất hiện tại đêm hội thời trang của tạp chí W.

Không chỉ tạo dáng trước ống kính, các nghệ sĩ còn có nhiều tương tác thú vị trong khu vực tiệc tối. Một đoạn video được chia sẻ cho thấy Bạch Kính Đình bất ngờ nghịch phần phụ kiện lông phía sau trang phục của Tỉnh Bách Nhiên, sau đó lại lặng lẽ gắn trở lại. Hành động tinh nghịch này khiến nhiều người bật cười bởi hai nam diễn viên tạo cảm giác khá thoải mái khi ngồi cạnh nhau. Trong khi đó, Tống Uy Long từng đưa một đạo cụ giống cây quyền trượng cho Tỉnh Bách Nhiên nhưng bị anh vui vẻ từ chối. Vương Gia Nhĩ và Trương Lăng Hách cũng được ghi lại trong những khoảnh khắc trò chuyện tại bàn tiệc.

Bên cạnh khung hình năm nam nghệ sĩ, tạo hình riêng của từng người cũng là đề tài được quan tâm. Trương Lăng Hách gây bất ngờ khi diện thiết kế của nhà mốt Robert Wun, kết hợp mũ rộng vành, áo khoác dáng choàng và chân váy xếp ly. Nam diễn viên chia sẻ đây là lần đầu anh mặc kiểu trang phục này tại một sự kiện lớn. Tuy nhiên, anh không cảm thấy quá xa lạ vì thiết kế có nét tương đồng với những bộ trường bào thường mặc khi tham gia phim cổ trang.

Bạch Kính Đình nghịch phụ kiện trên trang phục của Tỉnh Bách Nhiên trong lúc trò chuyện tại bàn tiệc.

Tỉnh Bách Nhiên cũng trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên thảm đỏ nhờ bộ suit đen có phần lưng được xử lý táo bạo. Nam diễn viên theo đuổi phong cách thời trang có tính thử nghiệm, khác biệt với hình ảnh lịch lãm thường thấy. Bạch Kính Đình lại trung thành với phong cách cá tính, phối trang phục lông cùng phụ kiện nổi bật. Trong khi đó, Tống Uy Long xuất hiện với bộ suit đen dáng cổ điển, còn Vương Gia Nhĩ mang đến hình ảnh mạnh mẽ, phóng khoáng.

Đêm hội W là sự kiện thời trang thường niên do tạp chí W phiên bản Trung Quốc tổ chức, quy tụ các nghệ sĩ, người mẫu và nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo. Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Thời đại hoàng kim”, được tổ chức tại Macau ngày 1/11 và tiếp tục với chặng Thượng Hải vào tối 9/11. Ngoài nhóm năm nam nghệ sĩ, chương trình còn có sự góp mặt của Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, Ngu Thư Hân, Chu Nhất Long cùng nhiều tên tuổi khác.

Trương Lăng Hách tại đêm hội thời trang của tạp chí W.

Tống Uy Long tại đêm hội thời trang của tạp chí W.

Những khoảnh khắc tự nhiên phía sau thảm đỏ góp phần tạo nên sức hút riêng cho đêm hội. Thay vì chỉ tập trung vào trang phục hay những màn tạo dáng, khán giả còn được chứng kiến các tương tác đời thường giữa nghệ sĩ. Đặc biệt, hình ảnh năm nam tài tử cùng xuất hiện tại một bàn tiệc đã trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi sau sự kiện, cho thấy sức hút của những màn hội tụ hiếm gặp trong giới giải trí Hoa ngữ.