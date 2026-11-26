Lê Giang, Uyển Ân liên tục góp mặt

Lê Giang là một trong những gương mặt quen thuộc trong các dự án của Trấn Thành. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong Bố Già (2021), đảm nhận vai bà chủ tiệm bánh canh. Đến Nhà Bà Nữ (2023), cô tiếp tục giữ vai trò trung tâm với hình tượng người mẹ mạnh mẽ, có phần áp đặt con cái. Sau đó, Lê Giang tiếp tục xuất hiện trong Bộ Tứ Báo Thủ (2025).

Trong khi đó, Uyển Ân cũng liên tục góp mặt trong các dự án do anh trai đạo diễn. Sau vai Bình trong Nhà Bà Nữ, nữ diễn viên tiếp tục tham gia Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Qua mỗi bộ phim, cô có cơ hội thử sức với những hình tượng nhân vật khác nhau, từng bước tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng.

Lê Giang và Uyển Ân đảm nhận hai vai diễn quan trọng trong phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành.

Phương Anh Đào, Tiểu Vy và những lựa chọn mới

Với Mai (2024), Trấn Thành lựa chọn Phương Anh Đào đảm nhận vai nữ chính. Màn kết hợp giữa cô và Tuấn Trần góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng.

Đến Bộ Tứ Báo Thủ, nam đạo diễn tiếp tục làm mới dàn diễn viên khi lựa chọn Hoa hậu Tiểu Vy và Kỳ Duyên tham gia tuyến nhân vật chính. Trong dự án Thỏ Ơi!! (2026), Pháo và LyLy cũng được trao những vai diễn quan trọng, bên cạnh Văn Mai Hương, Quỳnh Anh Shyn cùng nhiều gương mặt khác.

Có thể thấy, bên cạnh những diễn viên quen thuộc, Trấn Thành vẫn liên tục tìm kiếm những nhân tố mới để phù hợp với màu sắc từng tác phẩm.

Ninh Dương Lan Ngọc vẫn vắng bóng

Một trường hợp đáng chú ý là Ninh Dương Lan Ngọc. Năm 2019, cô từng kết hợp với Trấn Thành trong Cua Lại Vợ Bầu của đạo diễn Nhất Trung. Cả hai vào vai Nhã Linh và Trọng Thoại, tạo nên cặp đôi được khán giả chú ý.

Đáng nói, sau màn kết hợp này, Trấn Thành từng dành lời khen đặc biệt cho bạn diễn. Trong buổi quảng bá phim, nam diễn viên khẳng định: “Cho đến thời điểm này, tôi dám khẳng định Ninh Dương Lan Ngọc là nữ chính mà tôi thích hợp tác nhất”. Anh đánh giá cao sự thông minh, khả năng lắng nghe và tinh thần phối hợp của nữ diễn viên.

Dù ăn ý, sau 7 năm, cả hai vẫn chưa có màn tái hợp trong phim điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn.

Thế nhưng, sau lời khen ấy, khán giả vẫn chưa có dịp chứng kiến màn tái hợp của cả hai trong một dự án điện ảnh do Trấn Thành trực tiếp đạo diễn. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ đến Thỏ Ơi!!, Ninh Dương Lan Ngọc đều không góp mặt.