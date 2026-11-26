🎱🔥Nữ cơ thủ sinh năm 2001 Lê Hồng Nhung gây bất ngờ

Ngày thi đấu 26/11 của môn Billiards & Snooker trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) trở nên đặc biệt sôi động với màn so tài của dàn người đẹp làng bi-a pool Việt Nam ở nội dung 9 bi đơn nữ.

Lê Hồng Nhung chắc chắn có huy chương trong lần đầu dự Đại hội

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất là Lê Hồng Nhung (TP.HCM). Nữ cơ thủ sinh năm 2001 không chỉ thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài ưa nhìn mà còn khiến giới chuyên môn phải chú ý bằng phong độ thi đấu ấn tượng.

Ở vòng 1/8 diễn ra vào buổi sáng, Hồng Nhung thể hiện sự vượt trội khi đánh bại Nguyễn Thị Xuân Tân (Thanh Hóa) với tỷ số cách biệt 7-1. Đến lượt trận tứ kết vào buổi chiều, người đẹp của đội chủ nhà tiếp tục vượt qua đối thủ đáng gờm Nguyễn Trà My (Bắc Ninh) để ghi tên mình vào bán kết.

Hot girl Trà My dừng bước tại tứ kết trước Hồng Nhung

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 6 năm nay, Hồng Nhung từng để thua chính Trà My. Màn đòi lại món nợ trước đối thủ giúp tay cơ sinh năm 2001 chắc chắn có huy chương ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường Đại hội.

Hồng Nhung là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng bi-a pool phía Nam. Bén duyên với bộ môn này từ khoảng năm 2021, cô từng gây tiếng vang khi đánh bại các nam cơ thủ tại một giải Pool 9 bi ở TP.HCM vào đầu năm 2024. Đến tháng 1/2025, Hồng Nhung tiếp tục trở thành hiện tượng khi lọt vào bán kết giải Billiards vô địch Pool 8 bi Keight. Với phong cách trẻ trung cùng sự tập trung cao độ mỗi khi cầm cơ, Hồng Nhung đang từng bước khẳng định tên tuổi trong làng bi-a nữ nước nhà.

💃🏅 Dàn người đẹp phô diễn tài năng, nóng cuộc đại chiến “săn” HCV

Bên cạnh Hồng Nhung, nội dung Pool 9 bi đơn nữ tại Đại hội năm nay còn quy tụ nhiều gương mặt xinh đẹp như Nguyễn Trà My (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thanh Vân (Đồng Nai) hay Trần Thị Phương Linh (Thanh Hóa).

Dàn người đẹp làng pool tranh tài tại Đại hội

Trong số này, Nguyễn Trà My là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông nhờ nhan sắc nổi bật cùng câu chuyện thú vị về hành trình đến với bi-a. Người đẹp sinh năm 2002 vốn là một cô giáo dạy nhạc, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,7 m. Bắt đầu chơi bi-a từ năm 2022, Trà My nhanh chóng tạo dựng tên tuổi khi liên tiếp gây bất ngờ trước những đàn chị giàu kinh nghiệm ở các giải đấu quốc gia.

Dù các nữ cơ thủ kể trên đã phải dừng bước, cuộc đua đến tấm HCV vẫn hứa hẹn vô cùng hấp dẫn với màn đại chiến giữa hai đại diện TP.HCM và hai đại diện Hà Nội.

Đáng chú ý, Bùi Xuân Vàng (TP.HCM) thể hiện sức mạnh đáng nể khi lần lượt thắng Nguyễn Hoàng Yến Nhi 7-1 và Nguyễn Thanh Vân 7-0. Xuân Vàng là một trong những tay cơ nữ giàu thành tích nhất Việt Nam, từng nhiều lần vô địch quốc gia, giành huy chương SEA Games và châu Á.

Trận bán kết giữa Bùi Xuân Vàng (ảnh) và Dương Yến Nhi hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn

Không hề kém cạnh, Dương Yến Vi (Hà Nội), nhà vô địch Cúp quốc gia năm 2024, cũng phô diễn phong độ đáng sợ với chiến thắng 7-1 trước Trần Thị Phương Linh, trước khi thắng trắng Trần Tú Trân (Bắc Ninh) 7-0.

Tấm vé bán kết còn lại thuộc về Tôn Nguyễn Huế Trân (Hà Nội). Nữ cơ thủ từng đăng quang tại giải Kamui Việt Nam Women All Stars 2025 lần lượt vượt qua Nguyễn Huỳnh Giao (Cần Thơ) 7-4 và Nguyễn Thị Yến Nhi (Đồng Nai) 7-1.

Vào lúc 9h ngày 27/11, Lê Hồng Nhung sẽ đối đầu Tôn Nguyễn Huế Trân, trong khi Bùi Xuân Vàng so tài cùng Dương Yến Vi. Trận chung kết tranh HCV diễn ra lúc 14h cùng ngày.

Lịch thi đấu ngày 27/11 môn Billiards & Snooker hấp dẫn với 2 nội dung tranh HCV

Cũng vào lúc 9h sáng, nội dung English Billiards đơn nam sẽ xác định hai cái tên vào chung kết thông qua hai cặp đấu Bán kết: Nguyễn Thanh Bình (Đà Nẵng) chạm trán Lê Hoàng Mai Phước (TP.HCM) và Hồ Đức Thiện (Hà Nội) đọ sức cùng Trần Lê Anh Tuấn (TP.HCM). Trận Chung kết tranh Huy chương Vàng của nội dung này cũng diễn ra lúc 14h chiều cùng ngày.

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