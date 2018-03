Dàn mỹ nam gây sốt trong show 'sống còn' của em trai Phạm Băng Băng

Ngoài Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng - rất nhiều thí sinh khác trở nên nổi tiếng sau Idol Producer. Trong đó, Thái Từ Khôn đang là người được chú ý nhiều nhất.

Việc vướng tranh cãi bản quyền không ảnh hưởng đến sức nóng của Idol Producer - chương trình có kịch bản giống hệt Produce 101 của Hàn Quốc. Những thực tập sinh gây chú ý nhất trong chương trình vẫn nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Trong đó, thí sinh đang tạm dẫn đầu là Thái Từ Khôn thậm chí nhận tới 17 triệu bình chọn trong khoảng 1 tuần.

Thái Từ Khôn sinh năm 1988, ngoài gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật còn có thần thái biểu diễn tự tin khiến nhiều thí sinh khác lẫn huấn luyện viên đánh giá cao. Sau vòng thử thách đầu tiên với ca khúc tự sáng tác, Thái Từ Khôn luôn trụ vững ở vị trí số 1. Điểm số giữa anh và các thí sinh còn lại cũng có cách biệt lớn. Trong đó, kết quả vòng loại thứ 3, Thái Từ Khôn đạt hơn 17 triệu, còn vị trí thứ 2 là Trần Lập Nông đạt 6,6 triệu bình chọn. Độ nổi tiếng của nam ca sĩ còn thể hiện ở việc đạt 5,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Tiết mục của Thái Từ Khôn trong Idol Producer Thái Từ Khôn được chọn vào lớp A sau tập đầu tiên nhờ ca khúc do chính anh sáng tác.

Thí sinh đang tạm đứng vị trí thứ 2 là Trần Lập Nông. Chàng trai sinh năm 2000 ngay tập đầu tiên đã được các khán giả yêu mến nhờ ngoại hình thư sinh, đáng yêu. Nhờ đó, anh qua mặt “đối thủ” Thái Từ Khôn để đạt vị trí số 1 sau tập đầu. Tuy sau đó, Lập Nông bị rớt hạng trước sự bứt phá của Thái Từ Khôn và các thực tập sinh thuộc công ty Yuehua. Nhưng thí sinh này đã kịp lấy lại vị trí số 2 trước khi đêm chung kết diễn ra vào đầu tháng 4.

Phạm Thừa Thừa từ đầu chương trình đã là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất bởi anh là em trai của nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, khi chương trình lên sóng, anh không phải thí sinh hot nhất. Thậm chí, thời gian đầu, việc thực tập sinh này không thể hiện tốt phần thi, liên tục khóc lóc đồng thời nhắc đến chị gái nổi tiếng đã gây phản cảm. Sau đó, Phạm Thừa Thừa đã có cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân và luôn trụ vững trong top 3 của chương trình.

Cùng trực thuộc Yuehua - công ty giải trí nổi tiếng Trung Quốc - Justin (sinh năm 2002) cũng sớm được khán giả biết tới. Anh từng tham gia Produce 101 bản Hàn Quốc nên đã sở hữu lượng fan đông đảo trước khi tham gia chương trình. Justin có gương mặt thư sinh, dễ thương và khả năng làm chủ sân khấu. Anh hiện đứng vị trí thứ 4 và là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị center (người đứng vị trí trung tâm trong mọi hoạt động của nhóm).

Vương Tử Dị là thí sinh bứt phá nhất chương trình. Từ một gương mặt ít được chú ý, thậm chí có ít thời gian lên hình trong những tập đầu tiên, Tử Dị dần lọt top 9. Và vị trí thứ 5 sau vòng loại gần nhất là thứ hạng cao nhất anh đạt từ đầu chương trình đến nay. Trước khi tham gia cuộc thi, thí sinh sinh năm 1996 từng hoạt động trong nhóm nhạc BBT nhưng không được chú ý. Tử Dị thu hút khán giả bằng ngoại hình lạnh lùng, nam tính. Đặc biệt, rất nhiều lần, các huấn luyện viên trong chương trình khen ngợi khả năng rap và viết lời của thí sinh này.

Tiểu Quỷ (tên thật là Vương Lâm Khải) trụ vững hạng 6 trong cuộc thi. Anh sinh năm 1999 và từng được chú ý trong chương trình The Rap of China năm 2017. Không có ngoại hình nổi bật như các đối thủ khác nhưng Tiểu Quỷ có khả năng rap tốt đã được anh chứng minh qua chương trình The Rap of China.

Hạng 7 hiện thuộc về Chu Chính Đình, trực thuộc Yue Hua cùng Justin và Phạm Thừa Thừa. Thí sinh sinh năm 1996 có năng lực ổn định nhất trong dàn thực tập sinh của Yue Hua và luôn nằm trong lớp A. Chu Chính Đình là một trong 2 thí sinh mạnh nhất tranh ngôi vị center ở những tập đầu tiên, trước khi vị trí này thuộc về Thái Từ Khôn.

Thực tế, top 9 hiện giờ của Idol Producer tuy nổi bật ngoại hình nhưng lại quá đông rapper. Ngoài Trần Lập Nông và Vưu Tường Tĩnh đang đứng hạng 8, các thứ hạng còn lại của top 9 đều đảm nhận vai trò rap. Bởi thế, sự xuất hiện của Vưu Tường Tĩnh trong top 9 ở một số tập thi gần đây khiến công chúng yên tâm hơn về sự đồng đều của nhóm nhạc này.

Người cuối cùng trong top 9 thuộc về Bốc Phàm - thí sinh có chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài lạnh lùng. Hiện, các thí sinh chuẩn bị bước vào đêm chung kết. Khác những vòng thi trước có thể bình chọn cho nhiều thí sinh, khán giả chỉ có thể vote cho một thực tập sinh trong đêm chung kết diễn ra đầu tháng 4. Tương tự bản Hàn, nhóm nhạc xuất thân từ Idol Producer sẽ hoạt động một thời gian sau đó các thành viên trở lại công ty cũ.

Lan Phương