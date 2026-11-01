Dàn MC dẫn 4 điểm cầu Chung kết Olympia năm thứ 26: Sơn Lâm có 'vía Quán quân'?

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympianăm thứ 26 đang đến rất gần, bên cạnh màn tranh tài của 4 nhà leo núi, profile của dàn MC dẫn dắt tại các điểm cầu cũng được đông đảo khán giả quan tâm.

MC Thái Trang - Điểm cầu Khánh Hòa

Thái Trang là "bóng hồng" duy nhất trong đội hình MC dẫn bốn điểm cầu địa phương tại Chung kết năm Olympia 26. Cô sẽ cùng với các cổ động viên Khánh Hòa tiếp lửa cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải).

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Nữ MC sinh năm 1993 được chú ý sau khi giành ngôi Á quân cuộc thi Cầu Vồng năm 2014 khi còn là sinh viên. Sau cuộc thi, Thái Trang có cơ hội làm việc và đảm nhận dẫn các mảng khác nhau như giải trí, xã hội... Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả VTV, Thái Trang gây ấn tượng với profile học tập nổi bật: Cô là cựu học sinh Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương (cũ), nay thuộc TP. Hải Phòng. Thái Trang từng giải Nhất cuộc thi Hùng biện cấp trường năm 2007, giải Ba cấp Tỉnh môn tiếng Anh năm 2008 và giải Nhì Hội thi Giáo dục Quốc phòng cấp Tỉnh năm 2006...

Sau khi tốt nghiệp THPT, Thái Trang theo học ngành Ngôn ngữ Anh, định hướng tiếng Anh phiên dịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, từng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

"Bóng hồng" duy nhất trong dàn MC tại 4 điểm cầu năm nay. Ảnh: FBNV

Với kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên sóng VTV, Thái Trang được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng, là cầu nối truyền lửa của cổ động viên Khánh Hoà đến với Gia Bảo ở trường quay.

MC Sơn Lâm - Điểm cầu Hà Nội

Đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội, Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả trong các trận Chung kết năm Olympia. Năm nay là năm thứ 6 nam MC đồng hành cùng chương trình.

Sơn Lâm là người đồng hành lâu năm nhất trong dàn MC ở 4 điểm cầu năm nay. Ảnh: FBNV

Trước khi "bén duyên" với công việc dẫn chương trình, Sơn Lâm có nền tảng học tập và thành tích nổi bật. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ sư Lọc hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội và từng giành học bổng Thạc sĩ tại Hàn Quốc. Anh cũng từng lọt Top 12 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2010, giải Nhất cuộc thi Sinh viên Thủ đô tài năng, thanh lịch 2010.

Từ khi học đại học, nam MC từng có cơ hội cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam. Sau thời gian du học nước ngoài, anh quyết định theo đuổi đam mê với lĩnh vực truyền hình, từng bước khẳng định năng lực qua nhiều chương trình quen thuộc như Chuyển động 24h, Cà phê sáng với VTV3 và Việc tử tế.

Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong những lần đảm nhận vai trò MC tại các điểm cầu trực tiếp Chung kết năm Olympia, Sơn Lâm từng có 3 lần dẫn dắt tại điểm cầu có thí sinh giành ngôi Quán quân.

Năm 2017, Sơn Lâm lần đầu đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu tại Chung kết năm Olympia. Khi đó, anh được giao nhiệm vụ kết nối không khí cổ vũ tại Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị), nơi thí sinh Phan Đăng Nhật Minh theo học. Nam sinh Quảng Trị sau đó giành tổng cộng 300 điểm và trở thành Quán quân Olympia năm thứ 17.

Lần 2 - Olympia năm thứ 23, MC Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa). Kết quả, thí sinh Lê Xuân Mạnh đã xuất sắc lội ngược dòng để trở thành Quán quân.

Lần 3 - Olympia năm thứ 24, anh tiếp tục được giao trọng trách tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn (Thừa Thiên Huế). Điểm cầu này lại một lần nữa giành chiến thắng với sự lên ngôi của Quán quân Võ Quang Phú Đức.

MC Sơn Lâm được netizen khen là "có vía Quán quân" khi anh đã 3 lần dẫn ở điểm cầu có nhà vô địch Olympia. Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện của MC Sơn Lâm tại Hà Nội đang khiến khán giả và người hâm mộ vô cùng hào hứng, kỳ vọng nam MC sẽ góp phần mang lại may mắn cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

MC Châu Khang - Điểm cầu Hưng Yên

Sinh năm 2001, Châu Khang là gương mặt trẻ tuổi nhất trong đội hình MC dẫn điểm cầu Olympia năm nay. Nam MC sẽ có mặt tại điểm cầu Hưng Yên, đồng hành và tiếp thêm tinh thần cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình).

Châu Khang là người tiếp lửa của cổ động viên Hưng Yên gửi đến Quang Minh. Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành MC truyền hình, anh chàng Gen Z sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, với 3 lần đỗ thủ khoa ở các bậc học (THCS, THPT và Đại học). Anh còn từng theo học song song Nhạc viện TP.HCM và ngành Kinh tế - Tài chính. Châu Khang còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật khi từng giành ngôi Quán quân ở cuộc thi Ai Sẽ Thành Sao 2017, Á quân Én Sinh viên 2019 và lọt Top 2 cuộc thi tuyển chọn MC mới của VTV3 năm 2025.

Châu Khang là gương mặt trẻ tài năng trên sóng truyền hình. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Châu Khang đang dần khẳng định dấu ấn trên sóng truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Sao 24H, Café sáng, Đẹp +84,...

MC Minh Tân - Điểm cầu Phú Thọ

Chung kết Olympia năm thứ 26 đánh dấu sự góp mặt lần đầu của nam MC/BTV Minh Tân. Với kinh nghiệm dày dặn trong các chương trình thể thao và những sân khấu trực tiếp quy mô lớn, hứa hẹn sẽ mang lại màn khuấy động không khí "rực lửa" tại điểm cầu Phú Thọ, tiếp thêm tinh thần cho Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Phú Thọ) trong cuộc thi năm nay.

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

MC/BTV Minh Tân là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngôi trường được ví như "cái nôi" đào tạo nhiều thế hệ nhà báo. Anh có nhiều năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam trong vai trò BTV mảng Thể thao, từng xuất hiện trong các chương trình như Chuyển động 24h, 360 độ Thể thao, Lướt trên VTVgo và Chuyện đáng nói.

BTV/MC Minh Tân đã có nhiều năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, nam BTV còn có kinh nghiệm dẫn dắt, đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao lớn như FIFA World Cup 2022, SEA Games 31 và UEFA Euro 2024.