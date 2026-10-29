Dàn MC 'cầm trịch' 4 điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Theo thông tin được công bố, 4 MC dẫn tại các điểm cầu của trận chung kết năm nay gồm Thái Trang tại Khánh Hòa, Minh Tân tại Phú Thọ, Châu Khang tại Hưng Yên và Sơn Lâm tại Hà Nội.

MC Thái Trang

Thái Trang (sinh năm 1993) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các chương trình của VTV. Ngày 19/5/2023, nữ MC chính thức đảm nhận vai trò biên tập viên dẫn bản tin Chuyển động 24h phát sóng buổi trưa.

Trước đó, Thái Trang từng giành ngôi Á quân cuộc thi Cầu vồng năm 2014. Khi đạt thành tích này, cô vẫn đang là sinh viên nhưng đã có cơ hội làm việc tại VTV. Với lối dẫn linh hoạt, thông minh, nhanh nhẹn và có nét hài hước riêng, Thái Trang từng bước tạo dựng dấu ấn trong lòng khán giả, trở thành một gương mặt nổi bật của VTV6.

Bên cạnh khả năng dẫn chương trình bằng tiếng Việt, Thái Trang còn được đánh giá cao ở kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Cô từng đảm nhận vai trò dẫn chương trình bằng tiếng Anh tại toàn bộ sự kiện và đêm Gala Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV năm 2019, cũng như chương trình nghệ thuật quốc tế đặc sắc thuộc Đại lễ VESAK, mang tên Đại lộ di sản.

MC Minh Tân

Minh Tân là một trong những biên tập viên được chú ý của VTV và tiếp tục góp mặt trong đội ngũ dẫn điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nam MC sở hữu phong cách dẫn điềm đạm, chỉn chu nhưng vẫn thể hiện được sự sôi nổi và cá tính. Tại điểm cầu Phú Thọ, anh sẽ đồng hành cùng khán giả địa phương, góp phần kết nối không khí cổ vũ với trường quay chính và tiếp thêm động lực cho thí sinh trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế.

MC Châu Khang

Sinh năm 2001, Châu Khang là gương mặt trẻ nhất trong đội ngũ MC dẫn điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Anh gây chú ý với ngoại hình sáng, phong thái hiện đại cùng lối dẫn năng động, linh hoạt.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hưng Yên, Châu Khang sẽ cùng đông đảo khán giả địa phương khuấy động không khí cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho nhà leo núi trong trận chung kết được mong đợi.

MC Sơn Lâm

Trong số 4 MC dẫn điểm cầu năm nay, Sơn Lâm là gương mặt từng có kinh nghiệm đảm nhận vai trò này tại các mùa chung kết Olympia trước đó.

Năm 2023, anh dẫn tại điểm cầu Thanh Hóa, sau đó tiếp tục xuất hiện ở điểm cầu Huế trong trận chung kết năm 2024. Theo thông tin được giới thiệu, thí sinh giành chiến thắng chung cuộc ở cả hai mùa giải này đều đến từ những điểm cầu do Sơn Lâm dẫn dắt.

Chi tiết trên khiến nam MC nhận được sự quan tâm mỗi khi đội ngũ dẫn điểm cầu của Olympia được công bố. Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Sơn Lâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội, tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong hành trình cổ vũ các nhà leo núi.

Các MC sẽ đồng hành cùng khán giả tại địa phương, kết nối không khí cổ vũ dành cho 4 thí sinh trong trận tranh tài quan trọng nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Sự xuất hiện của các điểm cầu luôn là một phần đáng chú ý trong trận chung kết Olympia. Không chỉ tiếp thêm động lực cho các thí sinh, những màn cổ vũ từ thầy cô, bạn bè, gia đình và khán giả tại quê nhà còn góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc cho chương trình.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được phát sóng lúc 8h30 ngày 1/11/2026 trên VTV3 và ứng dụng Truyền hình số Quốc gia VTVGo. Người hâm mộ đang chờ đợi màn tranh tài của 4 nhà leo núi cùng khoảnh khắc tìm ra chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế của mùa giải năm nay.