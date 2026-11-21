Mimibu – Mad Long “đối đầu” Captain Boy, mối tình tay ba bất ngờ được kích hoạt

Màn giao lưu giữa các mascot nhanh chóng rẽ hướng khi Mimibu bất ngờ tiết lộ từng quen Captain Boy. Dựa trên hồ sơ tình trường có đến 9/10 mối tình kết thúc bằng việc bị chia tay trước, Captain Boy đặt câu hỏi cho Mimibu, nhưng lại nhận về màn “bóc phốt” ngược khi mascot này khẳng định cả hai từng gặp nhau, nắm tay nhiều lần và chính Captain Boy là người chủ động nói lời chia tay.

Đối đầu căng thẳng giữa Mimibu và Mad Long

Chưa kịp giải thích, Captain Boy tiếp tục bị Quang Hùng MasterD “đổ thêm dầu vào lửa” khi tiết lộ từng nhắn tin an ủi Mimibu sau chuyện tình tan vỡ. Trong khi đó, Mad Long cũng nhanh chóng nhập cuộc khi đặt câu hỏi liệu Captain Boy có biết ăn hành hay không. Trước tình huống này, nam ca sĩ lập tức tung ra câu trả lời khiến trường quay rộn ràng: “Anh không biết ăn hành, nhưng nếu mà vì em thì anh có thể ăn nhiều hành”. Màn tương tác khiến câu chuyện tình tay ba giữa Mimibu, Mad Long và Captain Boy trở nên rối rắm hơn bao giờ hết, đẩy cuộc cạnh tranh ngầm giữa “người cũ” và “người mới” lên cao.

Không chỉ dừng lại ở màn đấu khẩu, cuộc hẹn giữa Mimibu và Captain Boy tiếp tục khơi lại chuyện tình trong quá khứ khi mascot nhắc đến những lần cả hai nắm tay nhau. Captain Boy nhanh chóng bắt nhịp bằng câu trả lời “Lần cuối anh cầm tay em là ngay bây giờ đây”, trước khi bất ngờ đẩy câu chuyện đi xa hơn với viễn cảnh nắm tay đến cuối đời, sinh con và cùng kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Sau loạt tương tác đầy ẩn ý, Mimibu thẳng thắn chọn Mad Long làm đối thủ solo trực tiếp, tuyên bố sẽ giải quyết những “mối duyên nợ” còn dang dở, khiến màn đối đầu sắp tới càng thêm đáng chờ đợi.

Khỉ Xù Mì “tấn công” Quang Hùng MasterD

Khỉ Xù Mì chủ động chọn Quang Hùng MasterD để có một buổi tối hẹn hò dưới ánh nến, được dàn cố vấn trêu chọc với khung cảnh “Giai nhân và Quái vật”. Dù có sự chênh lệch ngoại hình khiến màn hẹn hò trở nên hài hước, mascot vẫn vô cùng tự tin, liên tục đưa ra những câu hỏi khiến nam ca sĩ không khỏi bối rối. Từ lựa chọn giữa cô gái thông minh hay xinh đẹp, Khỉ Xù Mì liên tục đưa Quang Hùng MasterD vào những tình huống khó đỡ, để rồi nhận về câu trả lời ngọt ngào “chỉ chọn em là duy nhất”. Chưa dừng lại ở đó, mascot còn yêu cầu nam ca sĩ nhìn thẳng vào mắt và nói “Anh yêu Khỉ Xù Mì”, khiến màn thả thính càng thêm dồn dập.

Đỉnh điểm của buổi gặp gỡ là khi Khỉ Xù Mì bất ngờ đề nghị ê-kíp tháo rời phần đầu mascot để đổi sang tóc giả màu hồng ngay trên bàn tiệc. Màn thay đổi diện mạo đột ngột khiến cả trường quay hoảng hốt, Trấn Thành còn ví von tình huống như một bộ phim kinh dị khi đang đi chơi với bạn trai thì đối phương bất ngờ “tháo hộp sọ”. Chưa hết, Khỉ Xù Mì còn bất ngờ quay sang “tấn công” Quang Hùng MasterD bằng câu hỏi “Anh Quang Hùng ơi, anh có biết cho phép yêu nhau đi anh?”, khiến nam ca sĩ ngượng ngùng đứng bật dậy và được Trấn Thành trêu rằng đây không phải hướng nội hay hướng ngoại mà là “hướng vũ trụ”.

Thỏ Rabibuum và Bích Phương “đi tìm tri kỷ”, quan điểm hẹn hò gây chú ý

Thỏ Rabibuum và Bích Phương mang đến màn tương tác thú vị qua trò chơi “Đi tìm tri kỷ”, cùng trả lời những câu hỏi xoay quanh quan điểm hẹn hò. Khi được hỏi về chuyện chia tiền trong buổi hẹn đầu tiên, Bích Phương thẳng thắn cho rằng Thỏ đã là “tổng tài” thì phải bao trọn buổi ăn, khiến Rabibuum ban đầu giơ nhầm bảng Yes nhưng nhanh chóng đổi sang No để chiều lòng người đẹp.

Đến câu hỏi có nên làm bạn với người yêu cũ, Bích Phương lựa chọn No vì không muốn người yêu hiện tại phải lo lắng. Rabibuum lại đưa ra đáp án Yes, nhưng nhanh chóng ghi điểm bằng cách giải thích rằng nếu có người yêu mới, mascot sẽ hỏi ý kiến đối phương trước, bởi sự thoải mái của người yêu cũng chính là niềm vui của mình. Những màn tung hứng vừa hài hước vừa khéo léo tiếp tục mang đến màu sắc thú vị cho cuộc giao lưu, đồng thời hé lộ phần nào quan điểm tình cảm của nhân vật phía sau lớp mặt nạ.

Trước những màn tương tác đầy tiếng cười, các mascot bảng B vẫn phải bước vào cuộc cạnh tranh quan trọng bằng âm nhạc. Liệu Mimibu có thể thực sự “giải quyết” mối duyên nợ với Mad Long trên sân khấu đối đầu, và những giọng hát ẩn sau lớp mascot sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ gì cho khán giả?

Đón xem "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026" lúc 20h thứ 7 hàng tuần từ ngày 3/10/2026 trên kênh HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube Vie Channel & ứng dụng VieON.