Dân mạng dậy sóng vì bàn thắng thứ 982 của Ronaldo

Ronaldo có khoảnh khắc gây tranh cãi.

Phút 49, siêu sao người Bồ Đào Nha chọn vị trí chuẩn xác để đón đường chuyền của Joao Felix, trước khi bật cao hơn các hậu vệ đội chủ nhà rồi đánh đầu lái bóng vào góc xa, khiến thủ môn bó tay.

Ban đầu, bàn thắng được tính cho Ronaldo. Tuy nhiên, hàng loạt trang thống kê đã cập nhật đó là pha phản lưới của Andrei Girotto. Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia làm hai phe, một bên bênh vực Ronalđo. Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng đó chỉ là pha phản lưới của hậu vệ đội chủ nhà.

Bàn thắng tranh cãi của Al Nassr.

Theo Marca, trong biên bản trận đấu, trọng tài chính Al Owaidan xác định đó là bàn thắng của Ronaldo. Ban tổ chức Saudi Pro League đã tiếp nhận thông tin và nhiều khả năng không tước đi pha lập công thứ 982 trong sự nghiệp cựu tiền đạo Real Madrid.

Chỉ hai phút sau, Ronaldo lại làm tung mành lưới Al Faisaly. Tuy nhiên, bàn thắng lần này bị từ chối vì lỗi việt vị của đồng đội. Trước đó, lão tướng sinh năm 1985 còn có một lần đưa bóng đi trúng cột.

Phút 79, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn với pha thoát xuống bên cánh phải, trước khi châm ngòi cho đợt tấn công mang về bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Al Nassr. Angelo tận dụng đường chuyền của Al Hamdan để dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, giúp đội bóng thủ đô giành trọn 3 điểm.

Al Nassr từng có thời điểm sa sút nhưng đã trở lại mạnh mẽ với chuỗi 3 chiến thắng, qua đó san bằng điểm số và cả hiệu số với đội đầu bảng Al Qadsiah. Ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Ange Postecoglou sẽ đối đầu Al Kholood, đội bóng toàn thua trong 3 trận gần nhất. Đây là cơ hội để Ronaldo phá thêm kỷ lục ghi bàn.