Trước đây, khi những chiếc kính cường lực chưa được áp dụng trong việc sản xuất màn hình điện thoại nên màn hình điện thoại dễ dàng bị xước theo thời gian. Do đó, việc trang bị tấm dàn màn hình là vô cùng cần thiết.

Khi nào thì nên dán màn hình? Ảnh minh họa

Đến ngày nay, điện thoại thông minh đều được trang bị một màn hình cảm ứng lớn và phần lớn thao tác sử dụng điện thoại hằng ngày của chúng ta đều trên chiếc màn hình đó. Do vậy, các nhà sản xuất luôn phải trang bị cho chiếc điện thoại của mình những mặt kính cường lực Gorilla Glass của Corning hoặc kính cường lực Dragontrail do Asahi Glass cung cấp để tăng tính báo về cho màn hình điện thoại cũng như các tính năng về cảm ứng.

Theo thang đo độ cứng Mohs, Gorilla Glass 3 có độ cứng 6.7, do đó các mẫu điện thoại sản xuất từ năm 2013 trở lại đây đều chống xước rất tốt cho dù không dùng kính Gorilla Glass. Và chắc chắn bạn sẽ không cần phải lo lắng các vật dụng bình thường trong túi quần, túi xách như đồng xu, chìa khóa hay các vật kim loại khác làm trầy xước màn hình điện thoại được, bởi qua thử nghiệm thực tế rất ít vận dụng dạng này có thể gây hại đến màn hình những chiếc điện thoại thông minh ngày nay. Mà thứ bạn cần chú ý tránh xa khi sử dụng điện thoại đó chính là thứ vô cùng nhỏ bé: cát.

Bởi cát có độ cứng 7 theo thang đo độ cứng Mohs, do đó nó dễ dàng làm xước mặt kính điện thoại, cho dù có là Gorilla Glass 3 đi nữa. Bạn có thể dùng dao, kéo, đồng xu, chìa khóa tác động lên màn hình điện thoại với phần lớn mẫu điện thoại màn hình cảm ứng hiện tại bởi phần lớn đều được trang bị những mặt kính có độ cứng cao, tuy nhiên đừng bao giờ thử với cát.

Bởi thế, nếu muốn thấy một màn hình tuyệt đẹp, sắc nét và cảm ứng nhạy thì lời khuyên là bạn không cần sử dụng tấm dán màn hình bởi dù được quảng cáo thế nào thì tấm dán màn cũng mang đến những trải nghiệm "không lấy gì làm vui vẻ" cho người dùng khi giảm độ tươi sáng cũng như khả năng cảm ứng kém hơn hẳn.

Vậy có nên dùng miếng dán màn hình?

Dù kính màn hình của bạn có là loại cao cấp nhất hiện tại thì vẫn không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của tấm dán màn hình.

Vậy có nên dùng miếng dán màn hình?. Ảnh minh họa

Bởi nếu từng sử dụng miếng dán màn hình trên điện thoại, bạn đều thấy rằng sau một thời gian sử dụng, bề mặt của xuất hiện khá nhiều vết xước răm. Đó chính là bằng chứng thể hiện vai trò quan trọng của miếng dán màn hình dù nó không thể nào "mạnh mẽ" bằng mặt kính cường lực của máy nhưng cũng đã chống đỡ một phần giúp mặt kính khỏi bị xướt xát theo thời gian.

Và nếu bạn là một người cẩn thận và mong muốn một mà hình luôn như mới, thì việc dán màn hình không chỉ giúp bảo vệ, mà nó còn mang đến cảm giác yên tâm và thoải mái khi sử dụng.

Kim loại sắc cạnh, hay đơn giản là cát vẫn có thể dễ dàng tổn thương màn hình điện thoại của chúng ta. Còn khi đã có miếng dán nilon bên ngoài, người dùng có thể yên tâm để điện thoại thoải mái trong túi quần, túi xách hay để đâu đó mà không cần lo lắng điều gì xảy ra mới màn hình điện thoại của mình.

Nên sử dụng miếng dán màn hình nào?

Theo nhu cầu người dùng, hàng loạt miếng dán màn hình đã được các hãng sản xuất tung ra thị trường với nhiều tính năng như: chống lóa, trong suốt, mặt kính, cường lực... Tuy nhiên, thực tế chỉ có hai loại miếng dấn màn hình được nhiều người lựa chọn là dán màn hình trong suốt và dán cường lực.

Miếng dán trong suốt có giá rẻ, dễ thực hiện và thay tháo mỗi khi miếng dán bị trầy xước. Tuy nhiên, miếng dán trong suốt bị hạn chế là dễ bị xước và khả năng chịu lực rất kém.

Miếng dán cường lực là loại được nhiều người sử dụng yêu thích bởi không chỉ có khả năng chống trầy xước cao mà còn có khả năng giúp tăng cường khả năng chống chịu va đập và độ bền của màn hình.