Đan Mạch và Greenland lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Mỹ, Đan Mạch và Greenland cuối ngày 18/9 cho biết đã đạt được một thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, đồng thời cấm các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ trên đảo. Dù vậy, các chi tiết then chốt vẫn chưa được công bố, bao gồm quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và liệu có bất kỳ quyền lực chính thức nào về chính sách đối ngoại hay tài nguyên được nhượng lại cho Washington hay không.

Nuuk, thủ phủ của Greenland. Ảnh Wikimedia Commons.

Đan Mạch và Greenland bày tỏ hy vọng thỏa thuận – dự kiến được ký kết trong kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới – sẽ chấm dứt nhiều tháng bất ổn bắt nguồn từ những tuyên bố giành quyền kiểm soát Greenland của ông Trump. Cả Đan Mạch và Greenland nhiều lần nhấn mạnh Washington phải tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch và tái khẳng định "Greenland không phải để bán".

"Tuần tới có thể là một tuần tốt lành cho Greenland, Đan Mạch và Mỹ," Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đăng tải trên Facebook. "Một thời kỳ bất ổn hy vọng sẽ nhường chỗ cho một thỏa thuận mang tính ràng buộc giúp tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, qua đó củng cố an ninh chung của chúng ta trong NATO và châu Âu - đồng thời vẫn tôn trọng các 'lằn ranh đỏ' của Vương quốc (Đan Mạch)."

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng hoan nghênh diễn biến mới này: "Thỏa thuận công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc chúng ta và quyền tự quyết của người dân Greenland".

Trái ngược với thông điệp từ châu Âu, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 18/9 rằng với thỏa thuận này, "Mỹ sẽ mãi mãi có toàn quyền làm những gì cần thiết ở Greenland để bảo vệ an ninh của hòn đảo này và của Mỹ".

Ông khẳng định thỏa thuận mang lại cho nước Mỹ "quyền kiểm soát vĩnh viễn về an ninh và mọi nhu cầu khác", đồng thời nhấn mạnh không một đối thủ nào được phép xây dựng căn cứ, hiện diện quân sự hay thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại đây mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Washington.