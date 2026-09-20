Đan Mạch và Greenland cho biết thỏa thuận với Mỹ không xâm phạm chủ quyền

Tuyên bố được đưa ra vào ngày 19/9 nhằm làm rõ thông báo trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đã đạt được một thỏa thuận kiểm soát "vĩnh viễn" đối với an ninh của Greenland. Thỏa thuận mới dự kiến sẽ được các bên chính thức ký kết bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.

Trước đó, vào ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng theo thỏa thuận, Mỹ sẽ "vĩnh viễn có toàn bộ khả năng làm những gì cần thiết ở Greenland để bảo đảm và bảo vệ an ninh của Greenland và Mỹ". Ông cũng khẳng định quy chế này mang lại cho Washington "quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh và tất cả các nhu cầu khác tại Greenland".

Thị trấn Aasiaat ở Greenland vào mùa đông. Ảnh: Uns

Tuy nhiên, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết ông hài lòng với đề xuất vì "thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của vương quốc chúng tôi cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland". Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng đây là một "thỏa thuận tuyệt vời" giúp "công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của vương quốc và quyền tự quyết của người dân Greenland".

Dù các chi tiết then chốt chưa được công bố đầy đủ, thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ phát triển sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại Greenland, đồng thời cấm các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ hoặc hiện diện quân sự tại đây.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhận định "tuần tới có thể là một tuần tốt lành" và bày tỏ hy vọng khoảng thời gian bất ổn sẽ nhường chỗ cho một thỏa thuận ràng buộc giúp tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong khi vẫn tôn trọng "các ranh giới đỏ" của Đan Mạch.

Phát biểu trong chuyến thăm vùng lãnh thổ hải ngoại Saint Pierre và Miquelon ngày 19/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định thỏa thuận giúp tái khẳng định và tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch cũng như luật pháp quốc tế.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ người phát ngôn của NATO cho biết hoan nghênh thỏa thuận, đánh giá điều này sẽ thúc đẩy an ninh, ổn định và hợp tác tại vùng Bắc Cực.

Theo quy định, thỏa thuận sau khi thống nhất sẽ cần trải qua các thủ tục phê chuẩn tại nghị viện của Đan Mạch và Greenland trước khi chính thức có hiệu lực.