Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Với 109 phiếu thuận và không có phiếu chống, Quốc hội Đan Mạch đã hoàn tất bước phê chuẩn cần thiết đối với thỏa thuận được lãnh đạo ba bên ký kết tại New York (Mỹ) ngày 22/9/2026. Trước đó, Quốc hội Greenland cũng đã thông qua văn kiện này hồi đầu tháng 11. Thỏa thuận bổ sung cho khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Đan Mạch được thiết lập từ năm 1951, tạo cơ sở để hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ tại Greenland.

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ có thể mở rộng hoạt động quân sự tại cơ sở không gian Pituffik ở Greenland, đồng thời phối hợp với Đan Mạch và chính quyền Greenland trong việc triển khai các hoạt động quốc phòng tại một số địa điểm khác trên đảo. Thỏa thuận cũng đề cập việc tăng cường vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bảo đảm an ninh tại Bắc Cực, khu vực ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông, kinh tế và hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định thỏa thuận tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch, đồng thời bảo đảm quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng đánh giá việc thông qua thỏa thuận thể hiện khả năng bảo vệ quyền lợi của người dân thông qua đối thoại và hợp tác.

Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery hoan nghênh quyết định của Quốc hội Đan Mạch, cho rằng thỏa thuận góp phần hiện đại hóa quan hệ hợp tác giữa ba bên và tăng cường an ninh chung.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí quan trọng tại Bắc Cực.