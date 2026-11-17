Ngày 17/11, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen có buổi gặp gỡ báo chí, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu tham vọng trong phát triển ngành hàng hải, hệ thống cảng biển, đóng tàu và các lĩnh vực liên quan. Theo Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen, đây cũng là những lĩnh vực hai nước có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành một ưu tiên chiến lược của ngành hàng hải.

Là một quốc gia có thế mạnh về kinh tế biển, trong đó vận tải biển và hoạt động đưa hàng hóa đến các thị trường trên toàn thế giới giữ vai trò thiết yếu, Đan Mạch xác định thúc đẩy ngành hàng hải sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, thân thiện với môi trường hơn là một trong những ưu tiên chiến lược và chính sách.

Đại sứ Lina Gandløse Hansen bày tỏ hy vọng những công nghệ và thành tựu mà Đan Mạch phát triển trong lĩnh vực này có thể được ứng dụng tại Việt Nam. Theo bà, thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 theo định hướng của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là một tham vọng chính sách lớn, đòi hỏi sự phát triển và ứng dụng nhiều công nghệ mới. Đây cũng là cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải xanh.

Hợp tác năng lượng tái tạo cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh giữa hai nước.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng khuôn khổ hợp tác tương đối toàn diện về chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm về năng lượng tái tạo, phát triển điện gió ngoài khơi và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đan Mạch đã cùng Việt Nam thực hiện nhiều nghiên cứu, báo cáo phân tích về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Theo Đại sứ Lina Gandløse Hansen, cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng. Đây cũng là vấn đề được các doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm khi quyết định đầu tư tại Việt Nam, bởi họ cần được tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch gần đây, doanh nghiệp hai bên trao đổi thỏa thuận hợp tác về dự án thí điểm điện gió ngoài khơi. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng dự án sớm được triển khai trên thực tế, qua đó góp phần thúc đẩy xu hướng hợp tác năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Ngành công nghiệp hàng hải của Đan Mạch rất phát triển. Ảnh: porttechnology

Mở rộng hình ảnh Việt Nam trong mắt người Đan Mạch

Đại sứ Lina Gandløse Hansen từng thăm Việt Nam 3 lần, khi giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại. Trở lại Việt Nam trên cương vị mới, Đại sứ Lina Gandløse Hansen bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tốc độ phát triển nhanh chóng của các đô thị, đặc biệt ở Hà Nội.

Theo Đại sứ, các dự án xây dựng diễn ra ở khắp nơi với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ cần rời Hà Nội vài ngày và trở về, bà có thể nhận thấy nhiều thay đổi. Đối với bà, đây là minh chứng rõ nét cho quá trình phát triển mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam.

Trong 55 năm qua, rất nhiều người Việt Nam đã đến Đan Mạch để học tập hay tham gia các chương trình trao đổi, học tập nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển của Đan Mạch.

Đại sứ mong muốn góp phần mở rộng hình ảnh Việt Nam trong mắt người dân Đan Mạch. Theo bà, người dân Đan Mạch không chỉ nên biết đến Việt Nam với những kỳ nghỉ hấp dẫn, văn hóa ẩm thực phong phú và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà cần nhìn nhận rõ hơn về sự phát triển kinh tế, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Đại sứ cho biết, với cương vị và trách nhiệm của mình tại Việt Nam, bà sẽ nỗ lực thúc đẩy sự tham gia của thế hệ trẻ ở cả hai nước, mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình trao đổi sinh viên và ngày càng có nhiều cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu về nhau.

“Chúng ta đã có một nền tảng vững chắc từ lịch sử quan hệ giữa hai nước, và trách nhiệm hiện tại là tiếp tục phát huy nền tảng đó trong tương lai”, Đại sứ nói.