Từ trái sang phải: Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký thỏa thuận an ninh hồi tháng 9. (Nguồn: New York Post)

Theo báo DW của Đức, trong tổng số 179 nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch, cả 109 thành viên có mặt tại phiên họp đều bỏ phiếu tán thành thỏa thuận. Trước đó, Quốc hội Greenland cũng đã phê chuẩn văn kiện này vào đầu tháng 11.

Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery hoan nghênh quyết định này. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông đánh giá thỏa thuận là một thành tựu quan trọng, giúp hiện đại hóa quan hệ đối tác trước những thách thức an ninh trong tương lai, đồng thời củng cố an ninh của Mỹ, Vương quốc Đan Mạch (bao gồm Greenland) và toàn bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thỏa thuận ba bên về an ninh và tiếp cận quân sự giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland cho phép Washington mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland, hòn đảo giàu tài nguyên khoáng sản và có vị trí chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương. Văn kiện cũng cho phép thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Greenland hiện có khoảng 57.000 dân, nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu với Bắc Mỹ. Hòn đảo này cũng là nơi đặt căn cứ quân sự ở cực Bắc của Mỹ.

Thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký hồi tháng 9, nhưng cần được cơ quan lập pháp của cả Greenland và Đan Mạch phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Hồi đầu năm, ông Trump một lần nữa kêu gọi đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ, đồng thời đe dọa sử dụng biện pháp quân sự và áp thuế đối với các đồng minh châu Âu nếu họ phản đối. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Những tuyên bố này đã gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Đan Mạch, đồng thời khiến các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại.

Tình hình phần nào dịu xuống vào cuối tháng Một, sau khi ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo về một “khái niệm thỏa thuận” nhằm mở rộng quyền tiếp cận quân sự của Mỹ tại Greenland. Đây là cơ sở dẫn tới việc ký kết thỏa thuận hồi tháng 9.

Theo thỏa thuận năm 1951, Mỹ vốn đã có quyền tiếp cận quân sự rộng rãi tại Greenland. Đan Mạch nhiều lần khẳng định sẵn sàng xem xét mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo, nhưng bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc Mỹ kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này.