Quốc hội Đan Mạch đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận an ninh về Greenland với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngày 19/11, Quốc hội Đan Mạch đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận an ninh về Greenland với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, với kỳ vọng chấm dứt căng thẳng liên quan đến tương lai của hòn đảo Bắc Cực, vốn đã gây ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã ký kết thỏa thuận vào tháng 9 vừa qua nhằm tháo gỡ bất đồng sau khi Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch với khoảng 57.000 cư dân và nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

Thỏa thuận không cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Sau cuộc bỏ phiếu tại Copenhagen, văn kiện sẽ chính thức có hiệu lực khi Bộ Ngoại giao Đan Mạch gửi công hàm thông báo cho phía Mỹ về việc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ được phép mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland, bao gồm việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome). Đồng thời, văn kiện tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland và quyền tự quyết của người dân trên đảo.

Tháng 1/2026, việc Tổng thống Trump đe dọa sử dụng biện pháp quân sự hoặc kinh tế để giành quyền kiểm soát Greenland đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), buộc Đan Mạch và Greenland phải tiến hành nhiều tháng đàm phán căng thẳng với Washington.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc phê chuẩn thỏa thuận chưa đồng nghĩa với việc những bất đồng liên quan đến Greenland đã được giải quyết hoàn toàn.

“Có nhiều dấu hiệu cho thấy đây không phải là điểm kết thúc, mà có thể chỉ là sự khởi đầu”, Giáo sư khoa học chính trị Mikkel Vedby Rasmussen thuộc Đại học Copenhagen nhận định.

Theo ông Rasmussen, với thỏa thuận mới, Mỹ có thể yêu cầu gia tăng ảnh hưởng đối với các quyết định liên quan đến chính sách an ninh, cũng như một phần hoạt động khai thác các tài nguyên chiến lược tại Greenland.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác cho rằng thỏa thuận mới trên thực tế không mở rộng đáng kể quyền tiếp cận quân sự của Mỹ tại hòn đảo này.

Greenland có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở Bắc Cực, nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu với Bắc Mỹ. Hòn đảo hiện cũng là nơi đặt căn cứ quân sự ở cực Bắc của Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và giám sát an ninh của Washington.