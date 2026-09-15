Đan Mạch nói tàu chiến Nga bắn pháo sáng gần trực thăng quân sự

Vụ việc xảy ra khi trực thăng Đan Mạch đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh tàu chiến Nga. Theo quân đội Đan Mạch, một trong hai quả pháo sáng đã bay sát trực thăng.

Pháo sáng thường được sử dụng trên biển để phát tín hiệu cảnh báo. Bộ chỉ huy Quốc phòng Đan Mạch cho biết vụ việc không gây thương vong.

Trực thăng MH-60R của Đan Mạch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi vụ việc là nghiêm trọng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết nước này đã triệu tập Đại sứ Nga để trao đổi về vụ việc.

Biển Baltic đã trở thành điểm nóng an ninh ở châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào năm 2022. Khu vực này liên tiếp xảy ra các sự cố liên quan đến đường ống dẫn khí, vi phạm không phận và máy bay không người lái, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch năm ngoái cho biết một số tàu chiến Nga từng nhiều lần di chuyển theo hướng có nguy cơ va chạm với tàu Đan Mạch. Nga đã bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời phủ nhận tiến hành các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào châu Âu.