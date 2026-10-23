Đan Mạch mua tên lửa tầm xa, Nga lên tiếng phản đối

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus trong cuộc họp báo ngày 22-10 tại thủ đô Copenhagen thông báo về kế hoạch mua tên lửa tầm xa. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết các hệ thống tên lửa mới sẽ giúp quân đội nước này mở rộng đáng kể năng lực tác chiến, cho phép tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương nếu Đan Mạch bị tiến công. Theo ông, trong bối cảnh tình hình an ninh châu Âu diễn biến phức tạp và các nguy cơ quân sự gia tăng, Copenhagen cần củng cố khả năng phòng thủ cũng như năng lực đáp trả để ngăn chặn các hành động gây hấn.

Theo thông báo, hai loại vũ khí được lựa chọn gồm tên lửa Joint Strike Missile (JSM) do tập đoàn Kongsberg của Na Uy phát triển, dành cho máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Đan Mạch, và tên lửa hành trình Anthem do công ty Covenant của Mỹ phát triển, sử dụng hệ thống phóng từ mặt đất. Hai hệ thống bổ sung cho nhau về phương thức triển khai, giúp Đan Mạch mở rộng lựa chọn tác chiến trên không và từ mặt đất.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết các tên lửa sử dụng công nghệ định vị tiên tiến, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao. Năng lực này không chỉ phục vụ mục tiêu đáp trả khi lãnh thổ bị tấn công mà còn có thể hỗ trợ vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ xa, chẳng hạn những mục tiêu có khả năng trực tiếp gây nguy hiểm cho lực lượng vũ trang Đan Mạch. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng tên lửa được trang bị, khả năng tích hợp với các hệ thống chỉ huy và trinh sát, cũng như mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Quyết định mua sắm được thực hiện theo khuyến nghị của Tổng tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch, trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường năng lực quân sự đã được chính phủ nước này xác định từ năm 2025. Khi công bố chủ trương phát triển vũ khí tấn công chính xác tầm xa vào tháng 9-2025, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục là mối lo ngại an ninh đối với Đan Mạch và châu Âu trong nhiều năm tới. Chính phủ Đan Mạch khi đó coi việc sở hữu năng lực tấn công tầm xa là một thay đổi quan trọng trong tư duy quốc phòng, sau nhiều năm ngân sách và năng lực quân sự bị cắt giảm.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Đại sứ quán Nga tại Copenhagen chỉ trích kế hoạch này, cho rằng việc Đan Mạch mua vũ khí tấn công chính xác tầm xa nhằm tạo ra mối đe dọa quân sự đối với Nga sẽ không giúp củng cố an ninh như Copenhagen tuyên bố. Phía Nga đồng thời cảnh báo quyết định trên có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.

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