Đan Mạch mua tên lửa tầm xa, Nga cảnh báo hậu quả

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus ngày 22/10 cho biết các hệ thống tên lửa mới sẽ nâng cao năng lực quân sự của nước này, cho phép tiến hành các cuộc tấn công sâu vào chiến tuyến đối phương nếu Đan Mạch bị tấn công.

Ông Bruus phát biểu với báo giới: “Chúng ta đang ở trong tình hình an ninh nghiêm trọng và ngày càng xấu đi. Đó là lý do chúng ta đang tăng cường quốc phòng và củng cố sức mạnh chiến đấu”. Ông Bruus không tiết lộ số lượng tên lửa được đặt mua cũng như tổng chi phí của thương vụ.

Theo thông báo của Chính phủ Đan Mạch, nước này đã đạt thỏa thuận mua tên lửa Anthem do công ty quốc phòng Covenant của Mỹ phát triển, được sản xuất tại Đức, cùng tên lửa Joint Strike Missile (JSM) do tập đoàn Kongsberg của Na Uy chế tạo, trang bị cho các máy bay chiến đấu F-35.

Phản ứng trước quyết định trên, Đại sứ quán Nga tại Copenhagen ra tuyên bố bằng văn bản, cho rằng chính sách tên lửa của Đan Mạch nhằm thúc đẩy đối đầu với Moskva, đồng thời cảnh báo về những “hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi”.

Đây không phải lần đầu Đan Mạch công bố kế hoạch mua sắm vũ khí tầm xa. Tháng 9/2025, nước này từng tuyên bố dự định mua các loại vũ khí tiến công tầm xa nhằm đối phó với mối đe dọa quân sự từ Nga đối với châu Âu, động thái khi đó cũng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Moskva. Quyết định mua các hệ thống tên lửa tầm xa mới là một phần trong nỗ lực của Đan Mạch nhằm củng cố năng lực quân sự trước những diễn biến an ninh tại châu Âu. Tuy nhiên, phản ứng từ Nga cho thấy các bước tăng cường năng lực quân sự của các nước NATO tiếp tục là vấn đề gây bất đồng giữa Moskva và phương Tây.