Đan Mạch lần đầu triển khai F-35A đến Greenland

Bộ tư lệnh Quân đội Đan Mạch (Forsvaret) cho biết 2 tiêm kích F-35A của nước này cùng 4 tiêm kích F-16 Mỹ và 2 tiêm kích CF-18 Canada đã hạ cánh xuống sân bay Kangerlussuaq ở Greenland vào giữa tuần trước. Đây là lần đầu Đan Mạch triển khai tiêm kích F-35A tới hòn đảo.

Hoạt động nằm trong sáng kiến Người canh gác Bắc Cực do NATO khởi động từ tháng 2/2026. Theo Forsvaret, nhiệm vụ nhằm tăng khả năng phối hợp giữa các máy bay đến từ nhiều quốc gia và những căn cứ cách xa nhau.

Các tiêm kích F-35A Đan Mạch đã huấn luyện cùng F-16 Mỹ và CF-18 Canada.

Một máy bay cảnh báo sớm E-3 của NATO đảm nhiệm giám sát và điều phối không phận. Máy bay CL-604 của Đan Mạch hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp phi cơ gặp sự cố.

Forsvaret cho biết, triển khai lực lượng tại Bắc Cực đặt ra nhiều thách thức, gồm thời tiết khó lường, khoảng cách di chuyển lớn và số lượng điểm hạ cánh hạn chế.

"Phần lớn công việc cho nhiệm vụ kiểu này đã được hoàn tất trước khi các tiêm kích cất cánh", cơ quan này cho hay.

Mỹ cũng từng triển khai tiêm kích F-35A tới căn cứ không gian Pituffik ở Greenland.

Đợt gần nhất diễn ra ngày 9/9, với sự tham gia của 1 tiêm kích F-35A thuộc Không đoàn tiêm kích số 115 của Không quân Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin.

Động thái mới được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 19/8 tuyên bố Mỹ đã đạt thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland.

Ông Trump nói Washington "có quyền kiểm soát vĩnh viễn với an ninh và mọi nhu cầu khác tại Greenland", đồng thời cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu xây dựng lực lượng quân sự quy mô lớn tại những khu vực phù hợp trên đảo.

Không quân Đan Mạch hiện vận hành 21 tiêm kích F-35A và có thêm 6 chiếc phục vụ huấn luyện tại căn cứ không quân Luke ở Mỹ.

Cuối tháng 3, Đan Mạch đặt hàng thêm 16 tiêm kích tàng hình F-35A.