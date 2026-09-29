Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện tại Greenland

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus trong cuộc phỏng vấn với Reuters. Ảnh: Reuters

Phát biểu với Reuters tại Brussels (Bỉ) ngày 28-9, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết Copenhagen lạc quan về khả năng sứ mệnh Arctic Sentry (hoạt động tăng cường cảnh giới) của NATO tiếp tục được triển khai sau năm nay, hướng tới trở thành một cơ chế thường trực tại khu vực.

Arctic Sentry được NATO khởi động đầu năm nay, tập trung tăng cường các hoạt động tuần tra và tập trận tại Bắc Cực. Theo Bộ trưởng Jeppe Bruus, các đồng minh NATO đang phát đi những tín hiệu tích cực về việc gia tăng sự hiện diện quân sự tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn.

Thỏa thuận an ninh được Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo Đan Mạch và Greenland ký tại Liên hợp quốc tuần trước dự kiến cho phép Mỹ bổ sung thêm hai căn cứ bên cạnh căn cứ hiện có tại Greenland. Đồng thời, thỏa thuận cũng dành vai trò lớn hơn cho NATO trong bảo đảm an ninh khu vực.

Bộ trưởng Jeppe Bruus nói rằng sự hiện diện của NATO tại Bắc Cực ngày càng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm băng tan, mở ra các tuyến hàng hải mới. Ông dẫn những quan ngại về sự gia tăng quan tâm của Nga, Trung Quốc và các nước khác đối với khu vực này, qua đó nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực và hiện diện của NATO tại vùng cực Bắc.