Đan Mạch, Greenland lên tiếng sau tuyên bố kiểm soát an ninh của ông Trump

Đan Mạch và Greenland hôm 19/9 cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cũng sẽ không làm tổn hại đến chủ quyền của Greenland, sau khi Tổng thống Donald Trump nói thỏa thuận sẽ trao cho Washington “quyền kiểm soát vĩnh viễn” đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực này.

Bờ biển Greenland. (Ảnh: Reuters)

Mỹ, Đan Mạch và Greenland hôm 18/9 cho biết họ đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ phát triển sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo.

Các chi tiết quan trọng của thỏa thuận chưa được công bố, bao gồm quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và liệu Washington có được chuyển giao bất kỳ quyền hạn chính thức nào về chính sách đối ngoại và tài nguyên hay không.

Đan Mạch và Greenland bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ chấm dứt nhiều tháng bất ổn do những đe dọa của ông Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

Thoả thuận dự kiến được ký trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. “Tuần tới có thể là tuần tốt đẹp - đối với Greenland, Đan Mạch và Mỹ”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen viết trên Facebook hôm 19/9.

“Hy vọng rằng giai đoạn bất ổn sẽ nhường chỗ cho thỏa thuận mang tính ràng buộc, giúp củng cố an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, qua đó tăng cường an ninh chung của chúng ta trong NATO và châu Âu - đồng thời tôn trọng những lằn ranh đỏ của Vương quốc (Đan Mạch)”, ông nói.

“Đây có lẽ chưa phải là dấu chấm hết cho tham vọng của Tổng thống Trump đối với Greenland, và chắc chắn cũng chưa phải là dấu chấm hết cho lợi ích chiến lược của Mỹ đối với vùng lãnh thổ và các nguồn tài nguyên của nơi này”, Mikkel Vedby Rasmussen, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Copenhagen nói.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen viết trên Facebook hôm 19/9 rằng thỏa thuận được đề xuất “công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc chúng ta, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland”.