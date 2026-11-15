Đan Mạch đánh bại Bồ Đào Nha trong ngày tôn vinh Ronaldo

Trận đấu tại sân Municipal de Braga đánh dấu lần đầu tuyển Bồ Đào Nha ra sân kể từ khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia hôm 5/11.

Để tri ân huyền thoại 41 tuổi, toàn bộ cầu thủ chủ nhà mặc áo số 7 mang tên Ronaldo khi bước ra sân làm lễ chào cờ.

Trên khán đài, người hâm mộ giăng biểu ngữ lớn với dòng chữ “Cảm ơn đội trưởng”, cùng hình ảnh Ronaldo nâng chức vô địch EURO và Nations League.

Đến phút thứ 7, cả sân dành những tràng pháo tay cho chân sút đã ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo được Bồ Đào Nha tôn vinh trước trận đấu với Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha đều mặc áo số 7 gắn với huyền thoại Cristiano Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, bầu không khí xúc động trước trận nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi thất vọng khi Bồ Đào Nha nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà.

Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp một, khi trung vệ Ruben Dias để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha đánh đầu của Hojlund. Trọng tài tham khảo VAR trước khi cho Đan Mạch hưởng phạt đền, tạo điều kiện để đội trưởng Pierre-Emile Hojbjerg mở tỷ số ở phút 43.

Sang hiệp hai, Hojlund tiếp tục trở thành cơn ác mộng của hàng thủ Bồ Đào Nha. Tiền đạo Napoli ghi 2 bàn chỉ trong 7 phút, từ pha đệm bóng cận thành đến cú dứt điểm quyết đoán sau khi vượt qua Renato Veiga.

Trung vệ Joachim Andersen sau đó đánh đầu nâng cách biệt lên 4-0, trước khi Bernardo Silva ghi bàn danh dự cho Bồ Đào Nha ở phút bù giờ.

Đáng chú ý, Hojlund vốn là người hâm mộ Ronaldo và từng tái hiện màn ăn mừng quen thuộc của thần tượng trong trận lượt đi. Trước cuộc tái đấu tại Braga, chân sút Đan Mạch cho biết không có ý định lặp lại hành động ấy trong ngày đối thủ tổ chức lễ tri ân cựu đội trưởng.

Thất bại 1-4 khiến Bồ Đào Nha trải qua trận thua đầu tiên dưới thời HLV Jorge Jesus, sau 4 chiến thắng liên tiếp. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, đây còn là thất bại đậm nhất trên sân nhà của họ trong lịch sử các trận đấu chính thức.

“Mọi thứ đều diễn ra không như mong muốn. Thật khó tìm lời giải thích”, tiền vệ Joao Palhinha thừa nhận. Anh cho rằng Bồ Đào Nha đã để đối thủ ghi bàn quá dễ dàng và phải nhanh chóng khắc phục những sai sót ấy.

Tuy nhiên, trong ngày tất cả đều hướng về CR7, đội tuyển Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4. Ảnh: Reuters.

Dù trắng tay, thầy trò HLV Jorge Jesus vẫn dẫn đầu bảng A4 với 12 điểm và đã giành vé vào tứ kết. Đan Mạch đứng thứ 2 với 9 điểm, hơn Na Uy 3 điểm, trong khi Xứ Wales xếp cuối với 3 điểm sau 5 lượt trận.

Ở lượt cuối lúc 2h45 ngày 18/11 (giờ Hà Nội), Bồ Đào Nha làm khách trước Xứ Wales và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Trong khi đó, Đan Mạch tiếp Na Uy tại Copenhagen, với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để đoạt tấm vé tứ kết còn lại.