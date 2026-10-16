Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026 đang dần hé mở ở các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán. Đối với ngành chứng khoán, các số liệu được công bố bước đầu cho thấy sự khác biệt về quy mô hoạt động, cơ cấu nguồn thu và lợi nhuận giữa các doanh nghiệp. Trong ba công ty đã công bố kết quả gồm Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) và Công ty CP Chứng khoán BIS, MBS ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, HVS tăng lợi nhuận, còn BIS tiếp tục báo lỗ dù mức thua lỗ đã thu hẹp.

Cụ thể, MBS ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong ba công ty trên, đạt gần 394 tỷ đồng trong quý III, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tăng 25%, lên khoảng 1.453 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 593 tỷ đồng, tăng khoảng 145% so với cùng kỳ. Khoản này tương đương khoảng 41% tổng doanh thu hoạt động quý III và là nguồn thu có giá trị lớn nhất trong các khoản được công bố.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của MBS đạt hơn 487 tỷ đồng, tăng 19% so với quý III/2025. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt trên 127 tỷ đồng, cũng tăng so với cùng kỳ. Tính gộp, ba khoản thu từ FVTPL, cho vay và phải thu, cùng AFS đạt hơn 1.200 tỷ đồng, chiếm phần lớn doanh thu hoạt động mà doanh nghiệp ghi nhận trong quý.

Trong khi các khoản thu liên quan đến tài sản tài chính và cho vay gia tăng, doanh thu môi giới chứng khoán của MBS lại giảm. Mảng này mang về khoảng 128 tỷ đồng trong quý III, thấp hơn 65% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 3.668 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.140 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 908 tỷ đồng, tăng 10%. Mặc dù lợi nhuận quý III giảm, lợi nhuận lũy kế vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng năm 2026, công ty thực hiện được khoảng 62% sau ba quý, còn cách chỉ tiêu năm khoảng 710 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp có quy mô kinh doanh nhỏ hơn, HVS ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt hơn 5,1 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2,1 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 264%.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 5,1 tỷ đồng trong quý III, so với mức 2,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản lãi này gần như tương đương toàn bộ doanh thu hoạt động của công ty, trong khi nguồn thu từ môi giới chứng khoán không đáng kể.

Về chi phí, HVS ghi nhận chi phí hoạt động khoảng 478 triệu đồng và chi phí quản lý công ty chứng khoán hơn 2,5 tỷ đồng. Riêng chi phí quản lý tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của HVS đạt gần 13,7 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 5,2 tỷ đồng, tăng 238%. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 4,7 tỷ đồng.

Trong khi MBS và HVS báo lãi, Công ty CP Chứng khoán BIS tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh âm. Trong quý III/2026, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế khoảng 2 tỷ đồng, so với khoản lỗ khoảng 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Mức lỗ theo đó thu hẹp khoảng 5 tỷ đồng, nhưng công ty vẫn chưa có lợi nhuận dương trong kỳ.

Tình trạng thua lỗ cũng được ghi nhận trong kết quả kinh doanh lũy kế của BIS. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế khoảng 2 tỷ đồng, thấp hơn khoản lỗ gần 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, dù mức lỗ trong cả quý III và 9 tháng đầu năm đều giảm so với cùng kỳ, kết quả kinh doanh lũy kế của BIS vẫn ở trạng thái âm.