Dần lộ diện hình hài Quốc lộ 21B sau nâng cấp, mở rộng

Sau khi "nút thắt" giải phóng mặt bằng được tháo gỡ sau 6 năm, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B qua địa bàn xã Thanh Oai và xã Bình Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng loạt ngay sau khi mặt bằng được bàn giao, mở ra kỳ vọng sớm hoàn thiện tuyến đường huyết mạch kết nối phía Nam Hà Nội.

Trong đó, đoạn từ tỉnh lộ 427 đến khu vực thị trấn Kim Bài cũ dài khoảng 2,7 km đi qua xã Bình Minh và xã Thanh Oai là một trong những hạng mục quan trọng của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2020-2026.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, Quốc lộ 21B có chiều rộng mặt cắt ngang từ 11-35m với 6 làn xe, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

Theo ghi nhận tại công trường cho thấy, các mũi thi công của nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường Hà Nội huy động nhiều máy móc, nhân lực triển khai thi công hệ thống hạ tầng ngầm, nền đường và các hạng mục kỹ thuật nhằm tận dụng thời gian, bù lại phần tiến độ bị chậm trước đó.

Hệ thống hạ tầng kĩ thuật ngầm được thi công song song với phần nền đường. Tuy nhiên, vướng mắc về giải phóng mặt bằng đang làm chậm tiến độ triển khai trên thực địa đối với phần công việc này.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Huy Minh, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B cho biết, hiện nay các cột điện, tuyến cáp quang vẫn chưa được di chuyển nên hạng mục cống thoát nước đang bị thi công đứt đoạn.

Thực tế này cho thấy, các đơn vị có trách nhiệm liên quan và UBND xã Dân Hòa cần tích cực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi phần khó khăn nhất là vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng được chính quyền địa phương vượt qua thì các đơn vị quản lý điện lực, viễn thông,...cần nghiêm túc đồng hành trong công tác này.

Song song với việc thi công, các hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng cũng nhanh chóng sửa chữa, sắp xếp lại nhà cửa và ổn định cuộc sống.

Việc tiếp tục tháo gỡ những tồn tại về mặt bằng nói trên không chỉ giúp dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B tăng tốc về đích mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Thủ đô trong những năm tới./.