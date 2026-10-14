Đan Lê trải nghiệm thiên nhiên tuyệt đẹp ở Thụy Sĩ

Trên trang cá nhân, Đan Lê chia sẻ rằng chuyến đi Zermatt ở Thụy Sĩ là một quyết định khá ngẫu hứng, dù cô vốn có thói quen lên kế hoạch kỹ càng cho mỗi hành trình. Do địa hình núi cao khiến thời tiết giữa các khu vực có thể khác nhau trong cùng một ngày. Mỗi sáng, cô và những người đồng hành thường kiểm tra dự báo thời tiết, đồng thời theo dõi hình ảnh trực tiếp từ webcam tại các điểm đến để lựa chọn lịch trình phù hợp. Zermatt chính là điểm đến được cả nhóm quyết định vào phút chót, khi cô đã mặc váy dài và chuẩn bị rời khách sạn.

Nằm ở miền Nam Thụy Sĩ, gần biên giới Italy, Zermatt nổi tiếng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ dưới chân núi Matterhorn cao 4.478m. Ngọn núi có đỉnh nhọn, hơi nghiêng, với hình dáng đặc trưng từng xuất hiện trên những thanh chocolate tam giác nổi tiếng. Theo Đan Lê, việc di chuyển đến thị trấn này khá thuận tiện bằng tàu hỏa bởi nhà ga nằm ngay trong khu vực trung tâm. Từ đây, cô cùng bạn đồng hành đi bộ qua những ngôi nhà gỗ ven sông để đến ga tàu lên Sunnegga, sau đó tiếp tục di chuyển bằng cáp treo đến Blauherd, ở độ cao khoảng 2.571m.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là hồ Stellisee, nơi nổi tiếng với hình ảnh núi Matterhorn phản chiếu trên mặt nước trong những ngày trời quang, lặng gió. Dù thông tin du lịch cho biết quãng đường đi bộ từ ga Blauherd đến hồ chỉ mất khoảng 20 phút, Đan Lê cho rằng hành trình thực tế không dễ dàng như vậy. Đường mòn khá nhỏ, mặt đường nhiều đá lởm chởm, một bên là sườn dốc, bên kia là vực sâu, khiến người đi không khỏi có cảm giác thót tim. Có những đoạn, du khách phải xếp hàng chờ nhau nên cũng khó đi nhanh.

Hôm cô ghé thăm, gió thổi khiến mặt hồ lăn tăn, không đủ phẳng lặng để ghi lại khung cảnh Matterhorn soi bóng như mong đợi. Dẫu vậy, chuyến đi vẫn tiếp tục với điểm đến tiếp theo là Fluhalp, một nhà hàng bằng gỗ có phục vụ chỗ nghỉ qua đêm, nằm giữa khung cảnh những ngọn núi phủ tuyết trắng ngay cả trong mùa hè. Đan Lê kể rằng đoạn đường đến đây rộng rãi, dễ đi hơn. Cô và những người đồng hành vừa đi vừa ngắm cảnh, gặp nơi nào đẹp lại dừng chân trò chuyện, nghỉ ngơi nên mất khoảng 45 phút. Khoảng thời gian ấy mang lại cảm giác thư thái, dù phía sau vẫn còn những đoạn đường thử thách sức bền.

Rời Fluhalp, cả nhóm bắt đầu xuống núi. Ban đầu, đường đi còn rộng, nhưng khi đến những đoạn dốc, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Sau quãng đường xuống dốc khiến chân tay gần như rã rời, Đan Lê được bù đắp bằng khung cảnh một dòng suối nhỏ trong vắt chảy dọc thung lũng, hai bên là thảm cỏ xanh cùng những khóm hoa trắng, tím và xanh lơ mọc sát mặt đất. Cô cho biết dòng suối là một nhánh của Findelbach. Cả nhóm men theo dòng nước, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thong thả tận hưởng thiên nhiên, nhưng địa hình đồi núi của Zermatt khiến hành trình chưa thể dừng lại ở đó.

Đan Lê nhắc đến đặc điểm địa hình nhiều núi của khu vực này để lý giải vì sao hành trình liên tục có những đoạn lên xuống. Sau khi xuống dốc, cả nhóm lại phải leo lên ở một cung đường khác. Cô vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở, đến khi ngoảnh lại mới giật mình trước quãng đường đã vượt qua, có cảm giác như vừa đi vòng quanh cả một quả núi.

Điểm đến tiếp theo là hồ Moosjisee, hồ chứa nước có màu xanh ngọc đục nằm giữa những sườn núi và rừng cây lá kim. Đan Lê giải thích màu nước đặc trưng này xuất phát từ nguồn nước sông băng Findel mang theo những hạt trầm tích rất mịn. Nước hồ còn được sử dụng để phát điện và tạo tuyết phục vụ các đường trượt vào mùa đông. Từ Moosjisee, cả nhóm tiếp tục leo dốc để trở về Sunnegga. Dù đôi chân đã thấm mệt, Đan Lê vẫn chưa muốn dừng lại bởi cảnh sắc hai bên đường quá cuốn hút. Những khóm hoa đủ màu mọc trên sườn đồi, vách núi và ven hồ khiến cô liên tưởng đến những bộ phim nước ngoài từng xem. Trước đây, cô từng nghĩ các nhà làm phim đã tô điểm thêm hoa để khung cảnh trở nên thơ mộng, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới nhận ra vẻ đẹp ấy hoàn toàn có thật. Cô tranh thủ chụp ảnh, quay video đến khi điện thoại gần hết pin mà vẫn tiếc vì không thể lưu giữ hết những gì nhìn thấy.

Không chỉ chia sẻ về cảnh đẹp, Đan Lê còn nói về hành trình đi lại và ăn ở. Đan Lê thừa nhận taxi ở Thụy Sĩ khá đắt đỏ, nhưng sau một ngày dài di chuyển, điều cô cần nhất lúc ấy là một chiếc giường để nghỉ ngơi. May mắn, cả nhóm đến khách sạn đúng 21h, vừa kịp khoảng thời gian đã xin thêm. Từ trải nghiệm này, Đan Lê lưu ý du khách nên kiểm tra kỹ giờ nhận phòng và thời gian lễ tân làm việc khi đặt khách sạn. Một số cơ sở lưu trú nhỏ chỉ bố trí nhân viên trực đến một khung giờ nhất định, trong khi những nơi khác cho phép khách tự nhận phòng bằng mã cửa. Nếu dự kiến đến muộn, du khách nên liên hệ trước để tránh rơi vào tình huống đã thanh toán tiền phòng nhưng không thể vào nhận phòng đúng lúc. Với Đan Lê, một ngày ở Zermatt tuy tiêu tốn nhiều sức lực nhưng hoàn toàn xứng đáng với những trải nghiệm và cảnh sắc thiên nhiên được tận mắt chứng kiến. Khép lại câu chuyện về hành trình khám phá vùng núi Thụy Sĩ, cô hé lộ sẽ tiếp tục chia sẻ trải nghiệm chinh phục nóc nhà châu Âu trong bài viết tiếp theo.

Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được khán giả yêu thích. Không dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, Đan Lê còn lấn sân sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử và một số dự án truyền hình khác.